Carlos Soler vuelve a la prelista de la selección española

Carlos Soler vuelve a llamar a la puerta de la selección española. Según ha podido saber SUPER, el excentrocampista del Valencia CF, ahora en las filas de la Real Sociedad, ha vuelto a la prelista de Luis de la Fuente. El valenciano se ha reencontrado con su mejor versión y su rendimiento no ha pasado desapercibido para el seleccionador nacional.

Tras un periodo de altibajos que le alejó del foco mediático y de las convocatorias internacionales, Soler ha recuperado protagonismo a base de constancia, equilibrio en el juego y una creciente influencia en el centro del campo donostiarra. Esta temporada suma 4 goles y 2 asistencias con 29 partidos disputados entre LaLiga y Copa.

Aunque su presencia en la lista definitiva no está garantizada, su nombre vuelve a estar sobre la mesa en un momento clave de la temporada y eso ya es un triunfo personal para el futbolista. Su vuelta al radar de la Roja significa toda una reivindicación personal.

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PALMA, 28/02/2026.- El delantero de la Real Sociedad Carlos Soler celebra su gol, el primero del equipo donostiarra, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el RCD Mallorca y la Real Sociedad, este sábado en el estadio de Son Moix, en Palma.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

Competencia feroz

El problema es que la competencia por dentro es feroz. El centro del campo de España es una de las posiciones mejores cubiertas de toda Europa con futbolistas diferenciales como Zubimendi y Rodri (en el rol de pivote) o interiores como Pedri, Fermín, Baena o Dani Olmo. El estado de forma de Gavi (recién salido de la enfermería) o las lesiones de Mikel Merino, Barrios o Fabián Ruiz aumentan sus opciones.