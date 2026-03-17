Así define David Albelda a su hijo, renovado por el Valencia CF: "A su edad es..."

David Albelda ha sido noticia en el Valencia CF este martes 17 de marzo. Como tantas otras veces en la historia de la entidad de Mestalla. La diferencia es que hoy los focos se los ha llevado su hijo. El club ha renovado a su hijo, David Albelda Junior, recientemente debutante y goleador con las categorías inferiores de la selección española.

David prefiere hablar de su hijo de puertas para adentro, aunque en el XXIX Torneo Nacional PAMESA LaLiga Promises Santander se vio obligado a hablar de Albelda Junior. Según él es "técnicamente él a su edad es mucho mejor que yo, aunque en lo de estar bien posicionado creo que sí se parece a mí. Maneja mejor la izquierda que yo, se orienta mejor, tiene un buen desplazamiento de balón. Es difícil comparar porque yo a su edad no tenía fútbol 7, ni había estas instalaciones, es muy diferente".

Albelda no es de atosigar de datos y consejos a su hijo antes de los torneos. "No le di ningún consejo, ellos llevan su rutina y eso está muy bien. Estoy aquí como padre y si quieres hablar con ellos, pues ya lo haces durante el año".

La leyenda valencianista prefiere estar al más al marge. "Yo le digo que disfrute. No me gusta darle ningún consejo táctico porque a lo mejor lo que yo le diga no va en consonancia con lo que es su entrenador. Entonces él es totalmente independiente. Funciona con sus entrenadores, con la escuela".

"Después del partido igual alguna acción así que puede mejorar u otra en la que lo ha hecho bien sí que lo comentamos por encima y poco más. El mayor consejo es: 'Oye, disfruta, a veces te sale bien y a veces te sale mal, pues el siguiente lo intentas repetir y ya está'", decía..

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"Es tranquilote, incluso en las celebraciones. Es un tío calmado, pausado", ultimaba David.