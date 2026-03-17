El exvalencianista Martín Tejón brilla en 'casa' de Cristiano Ronaldo

Después de toda una vida formándose en las categorías inferiores del Valencia CF y después de llegar a debutar incluso con el primer equipo, Martín Tejón decidió la pasada temporada emprender una aventura lejos de casa en busca de cumplir su sueño de ser futbolista de élite. Decidió marcharse a la Segunda División de Portugal, a un proyecto fuerte con el objetivo de ascender a Primera, con la intención de ser importante y crecer como jugador.

La decisión no pudo salirle mejor. El valenciano es el líder del Marítimo de Funchal, en la isla de Madeira que vio nacer y crecer a Cristiano Ronaldo, con un rendimiento estratosférico con el que acumula reconocimientos y que está más que reflejado en las estadísticas.

Martín Tejón - VCF / ValenciaCF

Cinco goles y seis asistencias

Tejón, que está jugando con mucha movilidad en línea de tres cuartos dejando muchos detalles de calidad, está haciendo gala de un gran talento que va más allá de lo estético para convertirse en un arma letal para los suyos. El canterano lleva ya cinco goles y seis asistencias en su casillero, produciendo once goles que están contribuyendo de forma directa en que su equipo sea líder destacado de la categoría y máximo candidato a ascender, motivo que le ha garantizado ser titular en todos los partidos.

Jugador revelación, mejor joven...

El jugador valenciano colecciona menciones especiales en Portugal. Ha sido nombrado 'Jugador Revelación' de la categoría, además de ser por segundo mes nombrado Mejor Jugador Joven de la liga, por no hablar del reconocimiento que recibió su descomunal gol de falta directa que se coló por la escuadra.

El Valencia CF mantiene derechos

El futbolista, que dará el salto a la élite con casi total seguridad, despierta el interés de varios clubes mientras el Valencia CF tiene derechos de su futura venta (40 por cien) que se podrían reducir si Marítimo abona un bonus, por no hablar de que maneja un derecho de tanteo que le permite igualar cualquier oferta que Marítimo vaya a aceptar.

Con esto, el final de temporada se presenta muy estimulante para Martín Tejón que está disfrutando y superando sus expectativas en la primera experiencia fuera de Paterna y en la que está demostrando que todo el talento que se le adivinaba como valencianista va a seguir floreciendo en el fútbol profesional.