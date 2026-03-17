Justin de Haas: máxima fiabilidad

¿Cómo le está yendo en Portugal al primer fichaje del Valencia CF para la próxima temporada, Justin de Haas? ¿Está rindiendo el central holandés de la misma manera de lo que hacía antes de comprometerse con los de Mestalla hasta el 30 de junio de 2030? ¿Su compromiso con el Famalicão, a pesar de luchar por unos objetivos de los que no disfrutará, está siendo el mismo de siempre cuando solo le quedan apenas dos meses y medio de contrato? La respuesta a estas preguntas es afirmativa. El rendimiento que muestre con la camiseta valencianista marcará el acierto o no de un fichaje a coste cero de la mano de Lisandro Isei y Hans Gillhaus. No obstante, el compromiso del neerlandés con su actual club, el Famalicão, evidencia que la entidad de Mestalla se ha hecho con un futbolista responsable con la profesión en el día a día.

Justin de Haas está manteniendo en lo más alto el nivel competitivo con el Famalicão, pese a que tiene garantizado el futuro con el Valencia a partir del próximo 1 de julio, un paso adelante en su carrera que confirma la evolución creciente del defensa central desde su aterrizaje en el fútbol croata procedente del filial del PSV Eindhoven en 2021 en edad sub-21. En la última jornada de la Liga Portugal Betclic, De Haas sobresalió en la victoria de su equipo en el feudo del Vitória de Guimarães (1-2). El zaguero de 1,94 m abrió el marcador con la cabeza a los 17 minutos convirtiendo su cuarto gol del curso, dos antes de que saliese a la luz el interés de los murciélagos en hacerse con sus servicios, y otros dos posteriormente. Su actuación personal lo envió directamente al mejor once de la semana en el campeonato luso en los diferentes sitios de estadísticas, un logro que el neerlandés ha compartido en sus redes sociales.

El mejor once de la Liga Portugal en la jornada 26 / Instagram @justindehaas_

A lo largo de la temporada, De Haas ha sido el pilar fundamental de la cuarta mejor defensa de la competición lusa. El Famalicão resiste con opciones de clasificarse para la próxima Conference League gracias a su poder defensivo. Con 22 dianas en contra en 26 partidos, es el conjunto menos goleado por detrás de los tres grandes, Porto (10), Sporting (14) y Benfica (17). Y Justin surge como el mejor defensa central en nota estadística de la competición entre todos aquellos que han superado la cantidad media de encuentros de Liga. Sexto por detrás, únicamente, de zagueros de Benfica, Porto y Sporting, entre ellos, el ex del Valencia Nico Otamendi.

El top 10 de centrales en la liga portuguesa por nota media de estadística de rendimiento / www.whoscored.com

En estos dos meses y medio en los que se conoce su próximo destino, el jugador de 26 años se ha consolidado también como el central más goleador de la liga del país vecino con cuatro dianas, todas ellas importantes en la suma de diez puntos por parte del 'Fama'. Marcó en el empate a un gol ante las 'Aves' de finales de agosto, para sellar otro empate a uno en el feudo del Arouca a principios de octubre, en febrero, nuevamente ante Aves para iniciar la remontada (3-1) y este pasado fin de semana en Guimarães. Solo el brasileño Zé Vítor (Nacional) iguala su número de tantos.

Incombustible y comprometido, pese a que acaba contrato

Sin embargo, de todos los números de Haas, a estas alturas de curso, los que más llaman la atención son los que hablan de su regularidad. El defensa zurdo nacido en Zaandam continúa siendo determinante en la trayectoria del Famalicão. Insustituible en los onces del entrenador Hugo Oliveira. En 2026, cuando su nombre pasó a ser parte de la actualidad valencianista después de que SUPER desvelase la operación en marcha para su fichaje, el internacional sub-21 con la 'oranje' solo se ha perdido un partido por sanción en la Liga Portugal. Ha completado los 90 minutos en nueve de los diez partidos del equipo de Vila Nova de Famalicão.

Tras 26 jornadas, el neerlandés es el tercer mejor jugador del 'Fama' en rendimiento estadístico (7.13) por detrás del portero Lazar Carevic (7.19) y el medio Gil Dias. Además, De Haas lidera el ranking de goles junto a Sorriso y el joven Gustavo Sá, cuyo valor de mercado es de 16 millones de euros. Justin, asimismo, es el primero en goles de falta, con uno en cinco intentos, el líder en pases acertados con un porcentaje del 89 %, el segundo en envíos en largo con cuatro por partido y el primero en número de despejes, 5.5 por encuentro.

Justin llegará a València en plenitud

Así que, con solo una ausencia desde su compromiso con el Valencia, el partido de sanción de inicios de marzo frente al Río Ave, el jugador formado en las canteras de AZ Alkmaar y PSV se está comportando como un valor fiable en sus últimos meses en el fútbol portugués. No se ha dejado llevar pensando en su futuro en Mestalla. Con 2250 minutos oficiales se aproxima a superar su temporada con más minutos en Portugal, la 2024/25, en la que estuvo 2556 sobre el terreno de juego.

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Por otro lado, también se está mostrando un jugador regular en lo físico. Solo perdió dos partidos en toda la temporada el pasado noviembre y, desde febrero de 2022, cuando fue intervenido del tobillo, no ha padecido una lesión de importancia. De Haas llegará al Valencia en su plenitud futbolística, el tiempo dirá cuál es su rendimiento como blanquinegro, pero sus credenciales son positivas.