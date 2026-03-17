Malas noticias para el Sevilla FC en su entrenamiento a pocos días de recibir al Valencia CF

Queda menos de una semana para el partido entre el Sevilla FC y el Valencia CF de LaLiga y las malas noticias se le acumulan al equipo de dirige Matías Almeyda. Al mal momento de resultados y al hecho de no poder olvidarse del todo de la lucha por la permanencia se le están sumando los problemas físicos de sus futbolistas.

El cuadro hispalense entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva y el entrenador argentino tuvo que lidiar con dos bajas realmente importantes para el equipo, son los casos de Kike Salas y de Odyseas Vlachodimos, aunque el entrenador espera tener recuperado al menos al portero.

Las opciones de Salas se complican

Kike Salas tiene una lesión a nivel del gemelo interno de su pierna derecha que le impidió jugar contra el FC Barcelona y que, en principio, le tendría apartado del equipo las próximas dos smeanas, pero no se descartaba que pudiera forzar para llegar contra el Valencia dada a naturaleza del partido.

SEVILLA, 23/09/2025.- El defensa del Sevilla Kike Salas (d) remata de cabeza durante el partido de la sexta jornada de LaLiga que Sevilla FC y Villarreal CF disputan hoy martes en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

El canterano, no obstante, no ha saltado a entrenarse este miércoles con el resto de sus compañeros y a falta de tan pocos días para que se juegue el partido este es el peor de los presagios para los que albergaban la esperanza de verle recuperado para formar en la defensa sevillista.

Vlachodimos no peligra

Por lo que respecta a Vlachodimos, que trabajó en el gimnasio este miércoles, la preocupación es muy inferior, ya que se trata más bien de una gestión de esfuerzos para que esté al cien por cien en el tramo final de temporada, ya que se ha destapado como uno delos jugadores más importantes del equipo del Pizjuán.