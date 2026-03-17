El Mundo fallero rinde homenaje al eterno Carabantes, icono del valencianismo

El mundo fallero ha querido rendir un sentido tributo a Julián Carabantes, una figura muy querida en València y parte esencial del valencianismo, quien falleció en 2025. Su legado no solo perdura en los corazones de los aficionados, sino también en las tradiciones más emblemáticas de la ciudad, como las Falllas.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje realizado por su falla ‘Barrio Beteró’, que organizó un acto muy emotivo al que asistieron personalidades destacadas del Valencia CF, como los embajadores Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio, así como la alcaldesa de València, María José Catalá. Un tributo que reflejó el profundo vínculo entre Carabantes, el Valencia CF y el sentimiento fallero.

Cabe recordar que Carabantes, como escribió el periodista Moisés Domínguez en la noticia de su obituario, "era presidente de la Agrupación-Federación de Fallas del Marítimo, presidente muchos años del Barrio Beteró, tertuliano de Tot es Festa, especialista en musicales y todo tipo de escenarios falleros, organizador de eventos falleros, jurado... un todo fallero que vivía por y para la fiesta. Y para el Valencia, de la que fue quien se metía en la piel de la mascota durante muchos años".

Premio tributo al eterno Carabantes y legado como fallero, valencianista y comunicador / VCF Media

Homenaje en los monumentos

El homenaje no se limitó a este acto. Numerosas comisiones falleras también quisieron recordar a Julián Carabantes dedicándole parte de sus impresionantes monumentos. Un ejemplo destacado es la figura del ‘dimoni que pujà al cel’ en el majestuoso monumento de la ‘Falla Convento Jerusalén’. Esta pieza, ubicada en el cruce de Convento Jerusalén y Matemático Marzal, forma parte de la Sección Especial y se suma al tributo que le rinde la misma falla de Barrio Beteró.

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De esta manera, el 'Cap i Casal' no solo celebra las Falllas, sino también la memoria de uno de los suyos, cuyo impacto en el valencianismo y en la cultura fallera son eternos.