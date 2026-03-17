Las plantillas del Valencia CF y el Athletic Club son las que más valor de mercado pierden

La plantilla del Valencia CF encadena más de un lustro en horas bajas. Si en temporadas pasadas, el valor de mercado general del grupo se compensaba con un número importante de jóvenes jugadores con posibilidades de venta, en el presente curso el irregular rendimiento de jugadores con este perfil hace que la decadencia sea todavía más evidente. En su última actualización, el portal especializado 'Transfermarkt' señalaba a ocho jugadores valencianistas a la baja respecto a su cotización de mercado: Diego López, César Tárrega, Guido Rodríguez, Baptiste Santamaria, André Almeida, Dani Raba, y los lesionados Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby.

Noveno, en valor de plantilla

La caída de estos ocho jugadores influye en la pérdida general de valor con relación a actualizaciones pasadas de este mes de marzo, que comenzó con un valor global de plantilla para el Valencia de 171 millones de euros. A día de hoy, la línea de cotización se sitúa en 163,6 millones. Hasta ocho clubes de LaLiga tienen a sus equipos con valores mayores: Real Madrid (1333 millones), Barcelona (1170), Atlético de Madrid (587), a años luz de los demás. Villarreal (283,5), Athletic (283), Real Sociedad (272,7) y Betis (249) superan los 200 millones, creando un agujero con el resto. El Celta, en excelente estado de forma, rebasa al Valencia como primero de los que están por encima del centenar de millones.

A los vigueses, que se sitúan con 173 millones, le siguen Valencia (163,6), Girona (153,2), Sevilla (140,35), próximo rival el sábado, Espanyol (124,2), Rayo Vallecano (107,3) y Osasuna (100,5).

La Champions, para los cuatro más cotizados de LaLiga

Los datos muestran como los primeros cuatro clasificados de LaLiga de forma holgada son los que reúnen las plantillas más valiosas del campeonato. La ventaja del que cierra el grupo, el Villarreal CF, es grande con respecto al quinto, al que saca once puntos. En cambio, Betis y Celta, por detrás en el ranking económico, se han adelantado a los vascos en estas 28 jornadas en la pugna por las plazas de UEFA Europa League y Conference League.

Las plantillas, ordenadas según el valor de mercado actualizado a 17 de marzo / Transfermarkt.es

En el caso del Valencia, hasta cinco equipos con valores de plantilla inferiores se sitúan en estos momentos por encima en la tabla clasificatoria: Espanyol, Getafe, Osasuna, Girona y Rayo. En Sevilla, los de Corberán se juegan que no sean seis, ya que el rival de Nervión está a un solo punto por detrás en la decimoquinta posición.

Lo más preocupante, en clave VCF, es que con respecto a las primeras semanas de marzo, cuando se encadenaron victorias ante Osasuna y Alavés, la plantilla de Mestalla es la que más ha descendido porcentualmente de todas junto con la del Athletic Club. Mientras los bilbaínos han perdido un 6,9 % de su valor de mercado, el Valencia pierde un 4,3 %. En el otro extremo, las que más suben son las plantillas del Celta (17,7 %), el Espanyol (12,2 %) y el Villarreal (10,7 %), las tres por encima de diez puntos porcentuales.

clasificación transfermarkt / Transfermarkt.es

El Valencia, cuyo valor actual es más de 50 millones inferior al del grupo que terminó la campaña 2024/25 (215,55 millones), cuenta en la actualidad con un valor medio por jugador de seis millones de euros. De un modo u otro, el potencial de mercado del equipo lo sitúa con remotas opciones de concluir la temporada entre los ocho primeros, menos aún, entre los seis con lugar europeo ya garantizado.

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Desde el comienzo de la temporada, cuando el equipo arrancó con un valor de 154 millones, este ha oscilado aquel mínimo y los máximos de mediados de septiembre -cuando el equipo tocó la novena posición liguera- y principios de marzo de 172 y 171 millones de euros, respectivamente.