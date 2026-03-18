El brutal gol olímpico del Valencia CF en el derbi contra el Villarreal CF
Sara Tamarit marcó desde el saque de esquina el gol de la jornada en el fútbol femenino definiendo al palo corto, como se puede ver en el vídeo del artículo
El empate entre Villarreal CF y Valencia CF de la Segunda División Femenina dejó una de las grandes imágenes del fin de semana, un 'gol olímpico' de Sara Tamarit, una de las jugadoras más talentosas del equipo que puso a la suyas por delante, aunque a la postre solamente sirviera para sumar un punto.
La canterana ejecutó desde el sector izquierdo con pierna derecha y la ajustó tanto al palo corto que se coló en la portería amarilla. La futbolista, que ya gozó de muchos minutos en Primera antes del fatídico descenso, sacó a relucir su talento en las jugadas a pelota parada.
Sin el premio de a victoria
El Valencia Femenino estuvo cerca de sumar una importante victoria en casa del Villarreal durante el derbi autonómico, pero no pudo defender la ventaja en el marcador que había conseguido tras remontar el tanto inicial groguet y tuvo que conformarse con sumar un punto que le hace perder comba con el Deportivo Alavés en los puestos de play off de ascenso.
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