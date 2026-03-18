Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia CF

El Valencia CF prepara su partido de este fin de semana contra el Sevilla FC en en Ramón Sánchez Pizjuán con la necesidad de sacar la victoria si quiere tener opciones de luchar por algo más que por vagar por la zona Meriton hasta final de temporada.

Para ello, Carlos Corberán está contando con todos los jugadores a su disposición a excepción de los lesionados de larga duración, por lo que podrá alinear el mejor once posible contra los hispalenses después de varias semana condicionando algo le once por el estado de forma de algunos jugadores.

Entrenamiento del Valencia / VCF

Beltrán, apto para ser titular

Lucas Beltrán, que reapareció jugando uns minutos contra el Real Oviedo, ya se ejercita con completísima normalidad junto con sus compañeros y de cara a la cita en Sevilla abre el debate sobre si se debería continuar con el trivote o si darle cabida en la mediapunta.

Saravia aprovecha su oportunidad

El otro que ya entrena con mucho mejor ritmo es Renzo Saravia, que todavía no ha tenido la oportunidad de jugar con el equipo después de llegar como agente libre hace unas semanas. El hecho de que Thierry lleve cuatro tarjetas podría acercar su debut.