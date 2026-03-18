Un exvalencianista, entre los goleadores de la remontada del Sporting al Bodo Glimt

La del Bodo Glimt parecía una de esas historias que pasarían a la eternidad del fútbol europeo. Después de una fase de grupos en la que sorprendieron a todo el mundo con un fútbol valiente, cargado de goles y en la que tumbaron a equipos importantes, su andadura en las eliminatorias no pudo empezar de mejor manera, eliminando al Inter y goleando 3-0 al Sporting de Portugal en el siguiente partido.

La vuelta, no osbtante, supuso un duro varapalo para los noruegos... que vieron como los lisboetas fueron capaces de voltear la eliminatoria. El partido finalizó con un resultado de 3-0, lo que forzó una prórroga en la que los lusos remataron la faena.

Pedro Gonçalves marcó el segundo

Entre los goleadores del partido estuvo Pedro Gomçalves, conocido como 'Pote', que es uno de los mejores jugadores del Sporting las últimas temporadas. El jugador hizo el segundo del choque en una gran noche europea para él casi una década después de abandonar la cantera del Valencia CF.

Pedro Gonçalves, en su paso por el juvenil del Valencia / VCF

El portugués es uno de los mejores jugadores en activo que han salido del Valencia CF. Pasó por la Academia de la mano de Nuno, pero nunca le hicieron la ansiada ficha. Generación del 98, la de aquel juvenil de Mista que llamaba la atención con Carlos Soler, Gonzalo Villar, Antonio Sivera, Fran Villalba, Toni Lato o Rafa Mir. En 2017 abandonó Mestalla para recalar en la cantera de los Wolves y finalmente encontró en el Famalicao la lanzadera hasta el Sporting, donde juega a un nivel superlativo.

12 goles y siete asistencias

Esta temporada, sin ir más lejos, acumula un total de 12 goles y siete asistencias, además de tener un valor de mercado según Transfermarkt de 30 millones de euros con cuatro años de contrato por delante, por lo que si a sus 27 años quisiera cambiar de aires seguramente motivaría una transacción muy elevada.