Marcelino: "Guedes es un futbolista extraordinario"

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha destacado públicamente el gran momento de Gonçalo Guedes, asegurando que su rendimiento no le sorprende en absoluto, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes, 20 de marzo, entre los amarillos y la Real Sociedad en La Cerámica.

Marcelino conoce perfectamente a Guedes, al que entrenó en las dos temporadas de su etapa en el Valencia y en la segunda mitad del curso 2023/24. Para él, siempre ha sido un jugador "diferente" y "extraordinario", capaz de marcar la diferencia en cualquier momento de los partidos.

Durante la campaña 2017/18, el joven extremo luso participó con once asistencias de gol en LaLiga y cinco tantos. Al año siguiente, el del Centenario valencianista, entrenador y jugador compartieron el título de Copa y la segunda clasificación consecutiva para la Champions. La aportación de Guedes consistió en ocho dianas y cuatro pases de gol.

Años más tarde, llegó para ayudar en la segunda vuelta de LaLiga 23/24 al Submarino amarillo, y lo hizo, tras una primera parte de temporada muy gris en el Benfica, jugando en todos los partidos menos uno, 17 en total, en los que convirtió tres tantos y repartió otros cinco.

Mejores momentos, en la liga española

Los mejores momentos de Guedes, aunque siempre preso de la irregularidad, se han sucedido en la liga española, en la que ahora brilla con la camiseta de la Real Sociedad. De hecho, se encuentra a tres goles y dos asistencias de igualar su mejor campaña: la 21/22 en el Valencia de José Bordalás. Entonces, fue pieza clave en el ataque del equipo que luchó por el Betis por el título de Copa. Hizo 13 goles y seis asistencias, 11 y ocho en LaLiga.

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Este curso Guedes cuenta con ocho dianas y cuatro asistencias en LaLiga. Los dos últimos tantos ante Osasuna deslumbraron a propios y extraños y volvieron a poner su calidad en boca de todos. También en la de Marcelino, que ha dicho esto en la sala de prensa: "No me puede sorprender esta versión, además a mí, que he tenido a ese futbolista. Es un jugador diferente, extraordinario. Cuando lo tuvimos en el Valencia fue un futbolista diferencial. Y después de no venir de jugar, los cinco meses que hizo aquí serían irregulares, pero tuvo momentos buenísimos. Y además se ve, es un futbolista muy bueno, no tiene necesidad de participar muchas veces para demostrar que es un extraordinario futbolista".