¡Surrealista! Javier Tebas vuelve a defender a Peter Lim: "Tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, es sospechoso habitual de defender la gestión de Peter Lim en el Valencia CF, por muy surrealista que pueda parecer. El mandatario ha hablado en varias ocasiones del "proyecto" del empresario singapurense, catalogando de desmedidas las críticas que recibe por parte del valencianismo y elogiando, incluso, gestiones como la del Nou Mestalla.

Este miércoles, Tebas ha vuelto a la carga con una dosis más de defensa hacia Peter Lim en lo que supone una clara provocación a la afición valencianista, harta de pedir al singapurense que venda las acciones desde hace ya muchos años por su nefasta gestión que ha empequeñecido al club hasta niveles inimaginables.

Sus declaraciones han sido con motivo del Informe Económico Financiero de LaLiga, el cual ya ha sido presentado. Preguntado por la gestión de Lim en el Valencia, Tebas ha destacado el Nou Mestalla y ha alabado el "proyecto a largo plazo: "Lim tiene un proyecto a largo plazo y lo está demostrando. Calcula que el nuevo estadio va a traer una nueva fuente de ingresos que ahora no tiene. Ilusionado y viendo que hay un recorrido a medio y largo plazo muy importante con el estadio del Valencia".

A nivel deportivo

En el aspecto deportivo no ha querido entrar tanto el presidente de LaLiga, quizá porque el Valencia lleva años rindiendo muy por debajo de lo que exige el escudo. "No puedo opinar del tema deportivo, no es mi competencia. Lo que me preocupa del Valencia es que está haciendo el estadio. El Valencia va a tener un estadio cinco estrellas de primer nivel, que nadie esperaba que lo pudiese tener. Lo que me preocupa es que tenga una solvencia financiera importante. Los resultados importantes con seis puntos más estaría en la Europa League casi. Esa parte de la tabla está muy igualada", ha explicado Tebas.

Noticias relacionadas

MADRID (ESPAÑA), 18/03/2026.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i) y el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez (d) durante la presentación este miércoles del informe económico financiero de LaLiga correspondiente a la temporada 2024/25. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizón / EFE

Javier Gómez, sobre el límite salarial del Valencia CF

En la comparecencia también ha tomado la palabra Javier Gómez, director general corporativo, para hablar del límite salarial del conjunto de Mestalla: "Ha habido un incremento de invierno respecto del verano, sin poder concretar, al final has tenido más ingresos o has reducido gastos. No hay más. Desde septiembre al mercado de invierno le han aparecido ciertos ingresos que no los tenía, ciertos antes del verano y los ha usado y algún ajuste que haya podido hacer", explica.