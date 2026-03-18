El Valencia CF jugará contra el Elche CF con la camiseta de la temporada 91-92

El Valencia CF participará en la jornada 'retro' de LaLiga en la que lucirá indumentaria de los años 90. El conjunto de Mestalla, que tiene el mismo sponsor técnico (Puma) que tuvo durante varias temporadas de la última década del siglo pasado, aprovechará para reeditar la equipación naranja de la 91-92.

El cuadro valencianista jugará en Elche, por lo que tenía que elegir una opción de camiseta visitante, ya que los franjiverdes visten de blanco. En ese contexto y teniendo en cuenta que el Valencia vistió Puma a principios de los 90, las camisetas naranja y azul de aquellas campañas ganaban enteros para ser la elegida.

Camiseta alternativa del Valencia CF en temporadas 1990/1991 y 1991/1992 / @ValenciaMemora

Durante la noche del martes, el Valencia hizo un anuncio "enigmático" publicando un vídeo de un disco duro 'vintage' con el escudo valencianista junto con el texto: "Del naranja del fuego", señalando que será de color naranja.

La camiseta, no obstante, no será idéntica a aquella debido a que el Valencia CF le pondrá su sponsors actuales, tal y como ha informado Tribuna Deportiva. Se desconoce si el resto de equipos de LaLiga usará la publicidad Vintage o si también optará por sus patrocinios actuales.

El cuarto puesto de la temporada 91-92

La camiseta que los jugadores actuales del Valencia CF van a tener la inmensa fortuna de vestir contra el Elche la lucieron en la 91-92 un elenco de futbolistas que posicionaron al conjunto de Mestalla en la lucha que merece el escudo, la de meterse en competiciones europeas y luchar por con los grandes.

Aquella campaña el equipo quedó cuarto, clasificó para la Copa de la UEFA (solo el campeón iba a Champions) en el inicio de la era Guus Hiddink en el banquillo. Según datos de Ciberche, El Valencia marcó 63 goles, y los goleadores en esta temporada fueron: Penev (13 goles), Fernando y Eloy (10 goles), Roberto (7 goles), Arroyo (5 goles), Leonardo (4 goles), Giner y Quique (3 goles), Rommel, Voro y Tomás (2 goles), Camarasa (1 gol), ilustres nombres de un equipo que tenía en portería a José Manuel Ochotorena y Sempere, además de Arturo Tuzón en la presidencia. Menudo cambio.