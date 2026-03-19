El Celta de Vigo retrata al Valencia CF

El Celta de Vigo tumbó este jueves a todo un Olympique de Lyon en su estadio para meterse en los cuartos de final de la UEFA Europa League con una victoria que va más allá de un partido. Es el premio a un modelo de club, de estilo de juego y de la capacidad de un entrenador para dotar de identidad a un equipo de fútbol. La participación europea retrata a todos los niveles al Valencia CF.

En primer lugar porque el de los celtiñas es un ejemplo de buena gestión de los recursos. En la última actualización del Límite de Coste de Plantilla del Valencia CF es varios millones más elevado que el de los gallegos, pero sobre el terreno de juego la diferencia es abismal a favor de los celestes. Con menos han hecho mucho más, confeccionando una plantilla más lógica, variada en recursos y adaptada a una idea de juego reconocible, demostrando que saber gestionar tiene un valor muy superior al de tener un mayor Límite de Coste de Plantilla.

Un estilo reconocible

En segundo lugar, porque mientras que el Valencia CF ha exhibido unos problemas enormes para ser un equipo reconocible, capaz de asentar una idea de juego y seguirla a lo largo de la campaña, el Celta se ha hecho fuerte desde sus fundamentos tácticos y la guía de Claudio Giráldez. Un combinado de autor, valiente, dinámico y ambicioso sobre el verde, que va a buscar al rival y que es efectivo desde la estética.

Esa enorme distancia entre un equipo que se reconoce a sí mismo y uno que busca a la desesperada hacerlo se vio de forma muy clara en la goleada del Celta al Valencia en Balaídos y se ve cada semana con los vigueses luchando por la plaza europea mientras sigue muy vivo en la Europa League al tiempo que los valencianistas vagan por la 'Zona Meriton' y han luchado más por eludir el descenso que por regresar a competición continental las últimas temporadas.

La cantera por bandera

En tercer lugar, en un contexto de extremas dificultades económicas para los equipos españoles en una Liga muy limitada a nivel de músculo económico, el Celta está optimizando los recursos de su cantera para rendir en la élite. Con jugadores como Javi Rueda, Javi Herández, Hugo Álvarez o Pablo Durán siendo importantes, dando la oportunidad cada año a futbolistas de 'A Madroa', el Celta está aprovechando una buena fuente de talento y está apostando por ella.

El Valencia, que hace unos años lo hizo con los César Tárrega, Cristhian Mosquera, Javi Guerra o Diego López, ha cortado el grifo y hace ya más de un año que no debuta en Liga un solo canterano con la camiseta valencianista, dejando de utilizar el vivero de Paterna como recurso para sus carencias deportivas.

Una política de fichajes más coherente y mejor medida

Asimismo, la política de fichajes del Celta está siendo la de hacer menos apuestas externas, pero mucho más firmes y sólidas para acompañar a estos canteranos de jugadores con experiencia y bagaje en el fútbol europeo como Radu, Marcos Alonso, Matías Vecino o Borja Iglesias