El 'siete' histórico que los Lim le han hecho al Valencia CF

Este miércoles, 18 de marzo, el Valencia CF alcanzó su 107 aniversario con la sensación entre el valencianismo de que está asistiendo a la etapa más nefasta de la historia. Después de una temporada del Centenario, 2018/19, en la que el equipo de Marcelino García Toral volvió a tocar metal con la Copa del Rey y a encadenar dos clasificaciones para la Champions League, el castillo de arena de la administración Lim se fue desamorando sin pausa en los siete años siguientes. Sin más éxitos que la final perdida ante el Betis en Sevilla en 2022 y ni un solo billete vía Liga para las competiciones europeas y el agujero económico que ello significa.

El orgullo de pertenencia a un grande del fútbol que se vivió en aquella marcha cívica del Centenario en 2019 contrasta hoy con el sonrojo penitente de los peores siete años en la vida legendaria del Valencia. El aficionado, consciente o no de la magnitud de la crisis identitaria y estructural del club, se vuelca cada 15 días en Mestalla con un grupo de jugadores que desde 2020 lo ha acostumbrado más a verse en la parte media baja de la tabla que entre los diez mejores de LaLiga.

Durante el último lustro, en el que el conjunto blanquinegro se ha visto inmerso hasta en tres ocasiones en la lucha por la permanencia en Primera, se han avivado las comparaciones entre los periodos más grises: el actual, tras la salida de Marcelino y el director general, Mateu Alemany, y los años 80 de pasado siglo que dieron en 1986 con los huesos del murciélago en Segunda división.

Cumplidos siete años poscentenario, SUPER ha realizado un exhaustivo estudio de la trayectoria del Valencia en todo ese tiempo y los datos indican que el periplo entre las 256 jornadas disputadas entre la temporada 19/20 y las 28 fechas de la que está en curso, la 2025/26, todavía es peor en términos clasificatorios que el experimentado en los siete años en Primera entre las campanas 80/81 y 87/88, primera en la élite tras la pérdida de categoría del año anterior.

Una decadencia histórica en LaLiga

Los registros del 'roto' que Meriton le ha hecho a la entidad de Mestalla son espeluznantes. La decadencia del Valencia nunca había sido tan sostenida y duradera en lo que más duele al seguidor de un grande, verse semana a semana en la clasificación muy lejos de los puestos de honor. La desgracia del descenso se sucedió en una campaña en la que el equipo se desmoronó en la segunda vuelta, sin poder salir de la zona roja en ninguna de las diez últimas jornadas. Tres años antes, en 1983, el valencianista también sufrió hasta el último suspiro con el gol de Miguel Tendillo al Real Madrid sobre la bocina de aquella Liga.

Sin embargo, en 1981 y 1982 Mestalla disfrutó de los suyos, en el 84 se mantuvo y en 1985 las posiciones más repetidas fueron segundo, tercero y cuarto. Después, en el año del regreso, la permanencia se luchó con proyecto, tranquilidad y cantera. Al siguiente curso, de hecho, se volvió a acceder a Europa -UEFA Cup- por la puerta grande de la tercera plaza tras el Real Madrid y Barcelona.

El balance de las siete campañas en Primera, antes y después del descenso, fue mejor en posicionamiento en LaLiga que el del Valencia CF 20-26. Por entonces, en los 80', el escudo pasó 117 semanas en la parte media baja (48 %), 34 de ellas en zona de descenso (14 %). Los números actuales, entre las ligas 19/20 y las 28 fechas de la 25/26, en curso, reflejan un club que ha estado 141 jornadas entre los diez últimos (57 %), 38 de ellas en zona roja (15.5 %).

El gráfico revela como solo en 15 jornadas de las últimas 256 el Valencia ha terminado entre el primero y el sexto / Pascu Calabuig

La pasada campaña 2024/25, el equipo, entrenado 17 partidos por Rubén Baraja y nueve por Carlos Corberán, enlazó 25 fechas en zona de descenso hasta que pudo escapar en marzo gracias al triunfo por 2-1 sobre el Valladolid, rebasando el anterior récord negativo de 24 semanas de 1983. También se superó, con 12, las diez veces como colista del 86.

Octavo, noveno, duodécimo y... zona de descenso

Tristemente para el valencianismo, bajo la gestión de Meriton, la mediocridad se ha instalado en un club tradicionalmente habituado a convivir con rivales poderosos. Entre 2020 y 2026, solo en 15 semanas se acabó en posiciones firmes de Champions (5) o Europa y Conference League (10). Además de las 38 en descenso, el resto de jornadas han sido un centenar entre el séptimo y el décimo, y 103 veces entre el undécimo y el decimoséptimo. A lo largo de estas 256 jornadas de Liga -como se observa en el gráfico superior-, las plazas más recurrentes han sido la octava (33) y la novena (30), sin incidencia final en una clasificación europea. En parte, por la inercia recogida en 2020 con todavía muchos de los campeones de Copa en la plantilla. Después, la duodécima (24).

Precisamente, esa duodécima plaza fue la más vista en las pobres temporadas 2015/16 y 2016/17, hasta en 15 ocasiones, en las que transitaron por el club un sinfín de entrenadores, algunos sin experiencia previa o muy escasa como Gary Neville y Paco Ayestaran. Por ello, entre los aficionados se bautizó esa plaza décimosegunda como 'zona Meriton'.

Clasificación actual de Liga a falta de las últimas diez jornadas, el Valencia es el 14º / LaLiga

Vuelco tenebroso desde 2021

No obstante, lo hecho en los cursos 14/15, con Nuno Espírito Santo en el banquillo, quien dejó al equipo cuarto, y en los ya mencionados de Marcelino, provoca que el bagaje obtenido en los primeros cinco años con Lim sea más acorde en global con la historia del Valencia. Los blanquinegros acabaron 67 semanas en zona Champions (35 %), otras 15 en Liga Europa o Conferencia (8 %) y 36 más entre séptimo y el décimo. 118 de 190 jornadas en la parte media alta de la tabla, 72 en la baja y únicamente seis en las posiciones que queman, 18º, 19º y 20º (3 %). La posición más repetida, contando las doce campañas, es la octa (45 veces), aunque seguida de cerca por la cuarta (43) y, evidentemente, la decimosegunda (40) y la decimocuarta (36).

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El vuelco en negativo, en estos últimos siete años resulta tenebroso e inaudito en los 107 años de vida del Valencia CF. El cumpleaños no ha podido ser feliz. Como se dice popularmente, al club, orgullo de la tercera capital de España, su máximo accionista le ha hecho un 'siete' en toda regla.