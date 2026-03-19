Mensaje de Justin De Haas: "Sin perder el foco"

Justin de Haas está viviendo sus últimas semanas como jugador del Famaliçao antes de convertirse de forma oficial en futbolista del Valencia CF. La incorporación del neerlandés a las filas blanquinegras como agente libre es una realidad, de hecho lo confirmó Ron Gourlay en rueda de prensa, y se hará oficial una vez la actual temporada llegue a su fin.

Mientras tanto, De Haas sigue luchando por conseguir los objetivos del Famaliçao en este agitado final de temporada. El conjunto de Vila Nova es sexto en el campeonato portugués con 42 puntos en su casillero, a cuatro de la cuarta posición que da acceso a jugar Conference League el próximo curso. El Famaliçao lleva toda la temporada metido en la lucha europea gracias, sobre todo, a su solidez defensiva, y ahí tiene mucho que ver Justin De Haas como líder de la zaga.

El 'cambio' no le ha afectado

De Haas estaba siendo uno de los hombres más destacados del Famaliçao antes de que se concretara su fichaje y lo está siendo también a posteriori. El cambio de aires próximo no ha afectado ni un mínimo a la profesionalidad y rendimiento del futbolista, que sigue acumulando todos los minutos posibles con el conjunto portugués. Justin tiene el futuro asegurado con el Valencia a partir de 1 de julio pero, mientras llegue ese día, el neerlandés se ha propuesto no perder el foco en el día a día.

Ese es el mensaje que 'ha mandado' el futbolista a través de sus redes sociales. De Haas ha compartido a través de su cuenta de instagram una publicación de su todavía actual club, el Famaliçao, con el siguiente mensaje: "Sin perder el foco".

Ocho 'finales' para lograr el objetivo

Y el foco no está en otro sitio que no sean las ocho finales que el Famalçao tiene por delante en este final de temporada. Ocho partidos para recortar cuatro puntos y lograr la clasificación a la Conference League. No será fácil con un calendario final que le depara al conjunto de Vila Nova partidos exigentes ante Porto, Braga o Benfica, entre otros.

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De Haas, en los octavos de final contra el Oporto, donde cayó su Famalicao / Instagram Justin de Haas

De Haas, líder de una de las mejores defensas

A lo largo de la temporada, De Haas ha sido el pilar fundamental de la cuarta mejor defensa de la competición lusa. El Famalicão resiste con opciones de clasificarse para la próxima Conference League gracias a su poder defensivo. Con 22 dianas en contra en 26 partidos, es el conjunto menos goleado por detrás de los tres grandes, Porto (10), Sporting (14) y Benfica (17). Y Justin surge como el mejor defensa central en nota estadística de la competición entre todos aquellos que han superado la cantidad media de encuentros de Liga. Sexto por detrás, únicamente, de zagueros de Benfica, Porto y Sporting, entre ellos, el ex del Valencia Nico Otamendi.