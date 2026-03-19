Parte médico del Valencia CF por Alberto Marí

No está siendo una temporada ni mucho menos sencilla para Alberto Marí. El CD Mirandés, club en el que está cedido del Valencia CF, está prácticamente condenado al descenso a Primera RFEF y el '9' alicantino no ha encontrado el ambiente óptimo para aportar su granito de arena con goles. De hecho, solo ha marcado uno en LaLiga Hypermotion en toda la temporada.

Además, ha sufrido un nuevo contratiempo que le obliga a perderse varios partidos en este final de temporada. Y es que Alberto sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le va a obligar a pasar por quirófano este viernes. La intervención será en Valencia según han confirmado a través de sus canales oficiales tanto el Valencia CF como el Mirandés.

Comunicado oficial del Valencia

El jugador del Valencia CF Alberto Marí será operado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda mañana viernes, 20 de marzo, en Valencia.

El delantero, que ha militado en calidad de cedido en el CD Mirandés esta temporada, será intervenido por el doctor Ignacio Muñoz Criado, con la supervisión del jefe de los servicios médicos del Valencia CF, el doctor Pedro López.

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