Scaloni le 'pide' más a Guido Rodríguez

Guido Rodríguez fue un fichaje importante por parte del Valencia CF de cara a esta segunda vuelta. El futbolist argentino llegó a Mestalla procedente del West Ham con el objetivo de mejorar competitivamente a los de Carlos Corberán, recuperar sensaciones a nivel individual... y posicionarse en el mapa de Lionel Scaloni a escasos meses de la disputa de la Copa del Mundo.

El futbolista tardó poco en hacerse con el puesto que ocupaba Pepelu y está dejando su impronta en el terreno de juego, demostrando una madurez y una presencia que le hacían mucha falta a los valencianistas en la medular. Su buen nivel le ha hecho fijo en el Valencia CF por la vía rápida, pero de momento no tiene el premio de la llamada de la albiceleste.

Guido levanta la Copa del Mundo en Qatar. / EFE

No está en la última lista

Argentina dio la lista el pasado miércoles y en ella no está Guido Rodríguez, por detrás de otros centrocampistas. De momento Scaloni le 'pide' más para poder estar en la convocatoria definitiva, ya que apenas ha podido jugar seis partidos en este segunda vuelta en LaLiga.

Con todo y con esto, los meses que restan van a ser clave para los intereses del jugador valencianista, que termina contrato también a final de temporada y que tendrá que tomar decisiones importantes y también que agota sus opciones de convencer a Scaloni que debe seguir siendo parte de su 'núcleo duro'.

Quiere su cuarto gran torneo

Guido ha ido convocado tanto en el Mundial como las dos Copa América que Argentina ha ganado y aunque no ha sido fijo en el once sí ha sido un hombre fuerte para Scaloni. Su poca continuidad en el West Ham le ha penalizado mucho, pero su migración a Mestalla le da esa última oportunidad. El seleccionador permanece atento.