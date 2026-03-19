Ugrinic se reencuentra con su trampolín en el Valencia CF

Hace ya varias jornadas que Filip Ugrinic es titular indiscutible en el equipo de Carlos Corberán. El centrocampista suizo, tanto en el doble pivote como en un trivote junto a Guido Rodríguez y Javi Guerra cuando Lucas Beltrán ha estado de baja, es indiscutible para el técnico de Cheste gracias a su despliegue físico y buen pie en los metros finales que le permiten ser diferencial en su zona de influencia.

Aunque sus inicios en el Valencia CF no fueron sencillos entre el proceso de adaptación y alguna lesión de rodilla que se alargó más de la cuenta, Ugrinic terminó encontrando su sitio, aprovechó sus minutos desde el banquillo y y se ganó la confianza del míster. Su trampolín al once llegó el siete de diciembre en la decimoquinta jornada de Liga ante Sevilla FC, en un empate a uno en Mestalla en el que el suizo, que entró en la segunda parte, asistió a Hugo Duro en el minuto 90 para rescatar un punto in extremis. Desde entonces, el suizo ha sido titular en todos los partidos de Liga salvo uno.

De hecho, esa asistencia al '9' madrileño fue una buena demostración de sus virtudes: robo en campo rival, arrancada con potencia para internarse dentro del área y pase medido al corazón del área donde Hugo Duro esperaba para el remate.

Reencuentro

Este sábado, a partir de las 21 horas, Ugrinic se reencuentra con el conjunto hispalense en una situación distinta en lo individual: asentado en el once y como uno de los jugadores más importantes del equipo a pesar de su rendimiento algo irregular. En lo colectivo, la situación es prácticamente exacta con la urgencia de sumar puntos para escapar de forma definitiva de las garras del descenso. El duelo ante el Sevilla, que se encuentra en una situación casi idéntica, es una auténtica final entre dos grandes en 'modo supervivencia' por la nefasta gestión de sus dirigentes.

Ugrinic, en carrera con Carlos Álvarez en el suelo / Caballero

Pivote y mediapunta o trivote

Eso sí, precisamente en el centro del campo Carlos Corberán está obligado a tomar una decisión ahora que Lucas Beltrán está de vuelta. Durante la lesión del argentino, que se ha perdido tres partidos, el técnico del Valencia ha optado por un trivote formado por Guido Rodríguez, Javi Guerra y Filip Ugrinic, que dio buenos resultados ante Osasuna y Alavés y no tan bueno frente al Real Oviedo. Antes de que cayera lesionado Beltrán, el esquema se parecía más a un doble pivote, en el que Ugrinic estaba asentado, con el jugador cedido por la Fiorentina actuando como mediapunta. El partido ante el Sevilla será el primero en el que Corberán decidirá qué opción le convence más.

Ugrinic, una de las pocas apuestas

En una 'era Meriton' en la que la gran mayoría de incorporaciones del Valencia CF son cedidos, Filip Ugrinic es una de las pocas excepciones que sí son adquiridos en propiedad. El suizo fue una apuesta de la dirección deportiva el pasado verano, que pagó alrededor de cuatro millones de euros por los servicios del futbolista de ahora 27 años. El club confía en su presente y también en su futuro, esta temporada ha ido de menos a más y espera que, con el paso de las temporadas, su progresión sea incluso mayor. Aunque en el caso de Meriton eso, muy probablemente, se traduzca en una venta.

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Ugrinic pelea un balón en Mestalla contra el Elche CF / EFE

Premio absoluto

Como anticipó SUPER, los dos jugadores del Valencia CF, Filip Ugrinic y Eray Cömert, forman parte de la convocatoria de la selección de Suiza para los amistosos de preparación de la Copa del mundo que la selección helvética jugará a finales de este mes de marzo contra Alemania y Noruega. Sin duda, un premio para ambos futbolistas por sus últimas semanas de competición con su club.