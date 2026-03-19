El Valencia CF presenta su camiseta histórica para la jornada retro de LaLiga

La camiseta retro que utilizará el Valencia CF en la jornada 31 de LaLiga ya es una realidad. El club ha sacado a la luz este jueves la elástica elegida para una fecha especial en la que los equipos de Primera División disputarán sus respectivos partidos vistiendo una equipación histórica con algún componente sentimental para la entidad.

En el caso del Valencia, el club ha optado por una recreación de la camiseta alternativa que utilizó el equipo en las temporadas 1990/91 y 1991/92 y que vistieron leyendas como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev o José Manuel Ochotorena, entre otros. La nueva camiseta no es idéntica a la de aquellas temporadas, sino una recreación de la misma.

El Valencia la utiliará en la jornada 31 en la que visita al Elche CF en el Martínez Valero, un derbi autonómico que apunta a ser agónico por la salvación, especialmente para el conjunto franjiverde, que también utilizará su propia camiseta histórica.

Comunicado del Valencia CF

El Valencia CF y PUMA presentan la equipación especial con la que nuestro equipo participará en la Jornada Retro organizada por LALIGA.

El ‘RETRO JERSEY’ nace mirando atrás, pero caminando hacia adelante. Una pieza que conecta generaciones de valencianistas haciendo de puente entre la memoria y el presente.

Inspirada en los inicios de la década de los noventa, esta colección reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó nuestro equipo como equipación alternativa. Unas plantillas en las que formaron parte jugadores como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández, Robert Fenández, José Manuel Ochotorena o José Manuel Sempere, entre otros.

Este homenaje evoca aquel icónico diseño del Valencia CF y PUMA que comenzaba a consolidar el color naranja entre nuestras señas de identidad y que a lo largo de las últimas décadas ha sido protagonista de algunos de los momentos más especiales de nuestra historia.

Camiseta retro / VCF

Se trata, sin lugar a duda, de un símbolo de orgullo y pertenencia a nuestra Terra de Valentia traducido al lenguaje contemporáneo y en formato coleccionista.

A PARTIR DE MAÑANA, PREVENTA EXCLUSIVA PARA SOCIO VCF Y LLEGARÁ A LAS TIENDAS EL 8 DE ABRIL

El ‘RETRO JERSEY’ que nuestros jugadores lucirán en la Jornada 31 de LALIGA ante el Elche CF en el Estadio Martínez Valero también puede ser tuyo.

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Se trata de una edición limitada que se comercializará en las Tiendas Oficiales de Mestalla y Colón 50 a partir del próximo miércoles 8 de abril, coincidiendo con la semana de la Jornada Retro de LALIGA.