Yakin se lleva a Suiza a Cömert y Ugrinic

Entre las 10:30 y las 11:00 horas de este jueves, el seleccionador suizo, Murat Yakin, ha hecho oficial la lista de convocados para los amistosos de preparación de la Copa del mundo que la selección helvética jugará a finales de este mes de marzo contra Alemania y Noruega. Y, como anticipaba a primera hora de la mañana SUPER, los dos jugadores del Valencia CF, Filip Ugrinic y ErayCömert, forman parte de la convocatoria para ambos partidos, tras haber estado inicialmente en la prelista.

Tanto Cömert como Ugrinic estaban pendientes de la llamada de Yakin y felices con un regreso a la selección de Suiza después de una larga ausencia. El centrocampista ex del Young Boys no participa con el combinado de su país desde noviembre de 2024, cuando se midió a España en el último partido de la fase de grupos de la Nations League A. Los españoles se impusieron por tres goles a dos. Algo menos de tiempo ha pasado desde la última aparición de Cömert, que también estuvo en el choque ante la Roja. Más tarde, a finales de marzo, el defensa central por entonces del Valladolid, sumó los 90 minutos del amistoso frente a Luxemburgo, que ganaron los helvéticos por 3-1, y actuó escorado a la izquierda de una zaga de tres.

Cömert ha hecho dos goles clave en Mestalla ante Espanyol y Alavés / VCF Media

Cömert, más veces internacional

El defensa ha sido hasta la fecha bastante más habitual en el equipo de Suiza que el medio ofensivo. En su cuarto partido con la selección, Ugrinic participó los primeros 45 minutos como interior derecho. Por su parte, Cömert totaliza hasta 18 internacionalidades desde su estreno con la camiseta roja de Suiza en noviembre de 2019 en una goleada ante Gibraltar (1-6). El mismo, pero de 2023, debutaría Ugrinic en los últimos minutos del empate suizo contra Kosovo (1-1).

Los dos suizos del equipo, en un acto reciente con las peñas en la Agrupació de Penyes Valencianistes / @FutbolistasVCF

En principio, los dos jugadores se concentrarán con Suiza a partir de próximo lunes, una vez que hayan ayudado al Valencia en busca de la victoria este sábado noche en el Pizjuán frente al Sevilla (21:00 h). Posteriormente, el Valencia no volverá a LaLiga hasta el 5 de abril, en la visita del Celta a Mestalla.

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Suiza se enfrentará a Alemania en Basilea el 27 de marzo, a las 20:45 horas. El segundo amistoso, ante Noruega, será en tierras nórdicas y arrancará a las seis de la tarde del martes 31 de marzo. El rendimiento positivo de los dos suizos con el Valencia en este 2026 ha valido para que el seleccionador ponga el ojo en ellos en un momento en que necesita hacer probaturas carente de efectivos. El camino hacia el Mundial 2026, no obstante, es complicado para ambos, aunque se abre una puerta con esta llamada.