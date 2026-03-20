Se abre un nuevo horizonte para Mamardashvilli

Desde su salida del Valencia CF, Mamardashvilli no ha gozado con los minutos que le gustaría en Liverpool. Aún con las idas y venidas en la portería tras las ya recurrentes lesiones de Alisson Becker, el portero georgiano no consigue hacerse con la portería de 'los Reds' y tras solo 12 partidos disputados de 46 posibles en todas las competiciones ( 5 en liga, 5 en Champions League y uno en Carabao Cup y FA Cup respectivamente) le puede haber surgido una nueva oportunidad para brillar en el equipo inglés. En este caso, sería por una recaída en las molestias que le impidieron disputar la ida de Champions League contra el Galatasaray.

Una oportunidad de oro

Según Fabrizio Romano, el guardameta brasileño no estará disponible contra el Brighton en la siguiente jornada de la Premier League, pasando la titularidad al guardameta georgiano. Arne Slot no hecho ninguna mención al estado físico del guardameta brasileño durante la rueda de prensa previa al partido liguero, por lo que aún está por ver si el portero titular de los Reds participará el sábado.

Comparaciones odiosas

El caso de Mamardashvilli es ciertamente curioso. El cancerbero de Tiflis llegó al Valencia Mestalla como un refuerzo para el filial, pero su despegue fue estratosférico. Tras una lesión de Jasper Cilessen, portero titular del Valencia CF en ese entonces, Mamardashvilli tuvo su oportunidad en Mestalla, y la aprovechó con creces. 134 partidos disputados con 160 goles encajados y 34 porterías a cero, unos números que en volumen distan bastante de su por el momento escueta etapa en Liverpool.