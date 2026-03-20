Alarma en el Valencia CF: Corberán confirma la baja de dos titulares contra el Sevilla

Thierry Rendall y Filip Ugrinic no participarán en el partido de LaLiga de este sábado entre el Valencia CF y el Sevilla que se disputará en el estadio Sánchez Pizjuán.

Thierry y Ugrinic no han trabajado con normalidad a lo largo de la semana en la ciudad deportiva de Paterna y no estarán a disposición del Carlos Corberán para el partido de este sábado en Sevilla.

El portugués sufre molestias musculares en el isquio y el suizo tiene problemas en el tendón rotuliano. Así lo ha explicado el entrenador en sala de prensa.

CARLOS CORBERÁN ANTES DEL SEVILLA-VALENCIA / CELESTE MARTÍNEZ

"Titi sufrió molestias en el isquio y lo alejan de la convocatoria, durante la semana estamos monitorizando a Ugrinic que volvía a sentir problemas en el tendón rotuliano. Serán las dos bajas", confirmaba.

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La opción Saravia

Renzo Saravia viajará a Sevilla, pero la idea es que comience el partido desde el banquillo, tal y como dejaba entrever Corberán en rueda de prensa: "Está disponible, mañana veremos. Al final en esa pretemporada exprés que os comenté ya, hace que un jugador se ponga en forma jugando. No está a nivel que va a tener, cada semana está más cerca y veremos mañana".