Sevilla FC - Valencia CF: alineaciones probables y claves de un partido clave por la salvación

No es un partido cualquiera aunque las cotas de estos dos clásicos de LaLiga EA Sports están lejos de lo que marca su historia. Ni para el Sevilla FC ni para el Valencia CF. Nervión acoge un duelo cargado de tensión, de esos que marcan dinámicas y tras sendos varapalos recibidos por ambos en la jornada anterior, la necesidad de marcharse al parón FIFA con una victoria es todavía mayor. Sevilla y Valencia miran de reojo al descenso, pero también a Europa. Así está la temporada: inestable, incómoda, peligrosa.

El Valencia, obligado a reaccionar tras el golpe

La derrota ante el Oviedo dejó muy tocado al equipo. Más por sensaciones que por puntos, ya que el equipo de Carlos Corberán protagonizó un partido horrible y muy por debajo de su nivel. El Valencia CF necesita dar la cara, competir mejor y, sobre todo, recuperar solidez defensiva, pero no lo tendrá fácil porque de nuevo las bajas condicionan el partido.

Sin Thierry ni Ugrinic, Corberán deberá tomar decisiones importantes con el once inicial. Además, con la ausencia de larga duración de Foulquier, todo apunta a que Unai tendrá que regresar al lateral derecho. No es nuevo para él, pero sí un ajuste que afecta al comportamiento del equipo en ataque y en defensa. Todavía se espera el debut de Renzo Saravia: "Está disponible, mañana veremos. Al final en esa pretemporada exprés que os comenté ya, hace que un jugador se ponga en forma jugando. No está a nivel que va a tener, cada semana está más cerca y veremos mañana", señalaba el técnico, que anticipó que no está al cien por cien de sus apacidades, pero no escondió que jugar es el mejor método para acelerar su adaptación.

Por otro lado el centro del campo es otra cuestión de estado para la visita al Sevilla FC. Con Lucas Beltrán de vuelta y Ugrinic fuera tal y como ha confirmado Corberán en sala de prensa, se abre la puerta a diferentes combinaciones en la medular. A priori el doble pivote podría estar formado por Javi Guerra y Guido Rodríguez, mientras que el enganche quedaría en el aire entre Beltrán y André Almeida.

Unai apunta al lateral derecho ante las bajas que condicionan al Valencia. / VCF

El Sevilla, herido… pero con armas

El golpe contra el Barcelona todavía escuece en el Sevilla. La goleada obliga al Sevilla FC a resetear rápido, a recomponerse delante de su gente, que no puede sufrir otro sonrojo contra el Valencia CF.

No todo son malas noticias en el cuadro hispalense. El todavía sancionado Matías Almeyda recupera a Vlachodimos y a Kike Salas, que han llegado a tiempo tras apurar su puesta a punto. Dos regresos que dan aire a una defensa que lo necesitaba.

Si hay un nombre que ahora mismo marca diferencias en el Sevilla es el ‘Oso’. En un gran momento de forma, es el principal argumento ofensivo del equipo, aunque podría partir desde el banco si Almeyda apuesta por Rubén Vargas.

El ‘Oso’, en gran estado de forma, es la principal amenaza ofensiva del Sevilla. / SFC

Alineación del Valencia contra el Sevilla para Fantasy

Valencia CF: Dimitrievski; Unai López, Tárrega, Cömert, Gayà; Guido, Javi Guerra; Luis Rioja, Ramazani, André Almeida o Lucas Beltrán y Sadiq.

Alineación del Sevilla contra el Valencia para Fantasy

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Gabriel Suazo; Gudelj, Agoumé, Sow; Adams y Rubén Vargas.

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