Almeyda recupera a un fijo contra el Valencia CF, avisa sobre Rubén Vargas y defiende a Carmona

El técnico del Sevilla FC Matías Almeyda prepara el partido de LaLiga de este sábado contra el Valencia CF no novedades en su lista de convocados. El argentino, que seguirá sin poder sentarse en el banquillo por culpa de la sanción que arrastra desde su expulsión ante el Alavés, confirmó que recupera a Kike Salas y que Rubén Vargas tendrá "minutos". Además salió en defensa de Carmona por sus errores del Camp Nou y del Valencia CF de Carlos Corberán: "Enfrentamos a un rival que también lo hace bien. Tiene mucho peligro arriba, un buen sistema de juego".

Kike Salas y Rubén Vargas

«Kike Salas está dentro de los convocados, así que está bien". Noventa minutos es difícil. Rubén ha estado mucho tiempo parado. Si bien el otro día participó minutos, esperemos que lo pueda hacer de la misma manera con más intensidad y más juego. Termina el partido y se nos va a la selección y deseamos que vuelva en buenas condiciones. Sobre todo por lo que nos queda a nosotros».

El Valencia tiene "mucho peligro arriba"

“Enfrentamos a un rival que también lo hace bien. Tiene mucho peligro arriba, un buen sistema de juego. Ese partido había sido bastante bueno por nuestra parte, descontando el minuto 92 (el de la primera vuelta). No salimos bien. Nos hubiera permitido tener dos puntos más. Tenemos que ser conscientes de lo que vamos a jugar mañana y, siendo optimistas, será un partido difícil”.

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Defensa a Carmona

“Es verdad que ha alternado acciones buenas con otras desafortunadas que puede pasar por momentos, pero no tengo dudas que el futuro de él es bueno. Los nacidos en los lugares siempre son muchas veces los más juzgados. Y son los que te juegan con el corazón de verdad. Carmona tuvo una propuesta para irse a otra liga y no le interesó lo que le iban a pagar. Es el momento de darle paz, de darle tranquilidad, darle confianza. Y que también de los errores se aprende”.