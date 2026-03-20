Buenas noticias para Almeyda antes de medirse al Valencia CF

El Sevilla afronta el duelo ante el Valencia con una noticia que rebaja algo la tensión de los últimos días. Matías Almeyda ha visto reducida su sanción y el castigo que pesaba sobre el técnico argentino pasa ahora de seis a cinco partidos por un cambio en el Código Disciplinario de la RFEF, según informó este jueves 20 de marzo el propio club hispalense.

La rebaja llega en un momento especialmente sensible para el Sevilla, que encara un partido de enorme importancia en LaLiga este sábado 21 de marzo frente al Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aunque Almeyda no podrá estar todavía en el banquillo para ese encuentro, la reducción de la sanción sí supone un alivio evidente para el entrenador y para la entidad nervionense, que lleva semanas batallando contra una resolución que considera excesiva.

De una sanción de siete partidos a un castigo ahora de cinco

La sanción original impuesta a Almeyda fue de siete partidos tras su expulsión en el encuentro frente al Deportivo Alavés. El Comité de Disciplina le castigó con un duro paquete de encuentros por varios hechos recogidos tras aquel choque, una resolución que generó una inmediata reacción del Sevilla.

Días después, el castigo ya había sido reducido de siete a seis partidos por el TAD, una primera rebaja que el club valoró como insuficiente. Ahora, y de acuerdo con el comunicado oficial difundido este 20 de marzo, la sanción vuelve a bajar, esta vez hasta los cinco partidos, a raíz de una modificación en el Código Disciplinario de la RFEF.

El entrenador del Sevilla, el argentino Matias Almeyda. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR

El Sevilla mantiene su batalla

Pese a esta nueva rebaja, el Sevilla no considera cerrado el asunto. En su comunicado oficial, la entidad deja claro que sigue estimando la sanción “desmedida” y que continuará utilizando las vías jurídicas a su alcance para defender a su entrenador. Es decir, en Nervión entienden que la noticia es positiva, pero no definitiva.

Ese matiz no es menor. El club valora que se haya producido una corrección en el castigo, pero mantiene el discurso de fondo: considera que Almeyda fue sancionado de manera excesiva desde el inicio y no renuncia a intentar una nueva reducción.

Un alivio antes de una cita clave ante el Valencia

El partido ante el Valencia aparece marcado por la urgencia clasificatoria de ambos equipos. Sevilla y Valencia llegan al choque del sábado 21 de marzo a las 21:00 horas con la necesidad de sumar en la pelea por alejarse de la zona comprometida, de ahí que cualquier noticia positiva en el entorno sevillista tenga un peso extra.

Por eso, aunque Almeyda todavía no pueda sentarse en el banquillo en esta jornada, la rebaja de la sanción sí se interpreta en el Sevilla como una inyección anímica. El regreso del técnico está más cerca y el club logra, al menos de momento, suavizar uno de los grandes conflictos abiertos de su tramo final de temporada.

Comunicado íntegro

Matías Almeyda cumplirá este sábado ante el Valencia CF su último partido de sanción tras ser expulsado el pasado 14 de febrero ante el Deportivo Alavés. Los Servicios Jurídicos del club, apoyados en una reciente modificación del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a las sanciones por protestas a los colegiados, por la cual rebajan la sanción mínima de dos a un partido, solicitaron al Comité de Competición la adecuación de la sanción con carácter retroactivo, petición que ha sido aceptada por este organismo. De esta forma, la sanción se ve acortada en un partido, que se suma al que ya redujo el TAD la pasada semana por las muestras de arrepentimiento del técnico.

Así, la sanción pasa de los siete partidos iniciales a un total de cinco, cuatro de los cuales ya cumplió ante el Getafe CF, el Real Betis, el Rayo Vallecano y el FC Barcelona respectivamente. Matías Almeyda completará los cinco partidos de sanción este sábado ante el Valencia CF y podrá sentarse en el banquillo, a la vuelta del parón, en el partido ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.