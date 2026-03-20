Carlos Corberán da pistas sobre el centro del campo de mañana

Carlos Corberán parece haber encontrado en las últimas jornadas una combinación en el centro del campo que encaja con su idea de juego y le aporta mayor equilibrio al equipo. Alineando a Guido Rodríguez, Javi Guerra y Filip Ugrinić. Un trío que se ha repetido en los últimos cuatro partidos de LaLiga, con un balance irregular: dos victorias ante el Alavés y Osasuna y dos derrotas frente al Villarreal y el Oviedo. En ese trío, es Ugrinic quien viene actuando de forma habitual en la posición más adelantada, con mayor libertad en zonas ofensivas, mientras que Javi Guerra aporta recorrido y llegada desde segunda línea, y Guido ejerce como ancla y sostén del equipo.

Carlos Corberán en rueda de prensa / Valencia CF

Corberán perfila su centro del campo: un 6, un 8 y un 10 como base

El entrenador del Valencia CF,Carlos Corberán, dejó pistas en rueda de prensa sobre cómo puede ser el centro del campo ante el Sevilla. La idea del técnico es clara y se repite en los últimos partidos: siempre quiere un ‘6’, un ‘8’ y un ‘10’ sobre el terreno de juego, aunque con perfiles distintos capaces de adaptarse según lo que demande cada partido.

En la posición de pivote, Corberán maneja principalmente a Pepelu y a Guido Rodríguez. Sin embargo, el argentino ha ganado terreno en las últimas semanas hasta convertirse en el titular en ese rol, con un perfil más posicional. Por delante, Javi Guerra se ha consolidado como el ‘8’ que mejor encaja en la idea del entrenador en este momento de la temporada. Por su recorrido, presencia física y capacidad para llegar al área.

Un sistema flexible: del 6-8-10 a múltiples variantes

Donde más variantes ha habido durante el curso es en la mediapunta. Corberán explicó que ese ‘10’ no responde a un único perfil, sino que puede adaptarse en función de las características de los jugadores disponibles. En ese sentido, Ugrinic ha encontrado su espacio como un ‘8’ que se ajusta a esa posición más adelantada, Corberán explicó que a principio de temporada el equipo también utilizó distintos perfiles en la posición de mediapunta. Beltránllegó a actuar como un ‘10’ más puro, mientras que en otros momentos optó por extremos como Diego López o Raba para ocupar esa zona. Incluso delanteros han desempeñado ese rol, como es el caso de Ramazani, que también ha jugado en esa posición a lo largo del curso.

Las palabras de Corberán en rueda de prensa

“Si todos pueden tener minutos, normalmente apostamos por un 6 y un 8, y luego un 10. A veces ese 10 puede ser un delantero que se adapte a la posición, un 10 puro o incluso un 8 que se ajuste ahí. Con Lucas puede adaptarse, con Filip es un 8 que juega de 10, Almeida y Raba son más 10 puros, y también puedes tener a Diego o a Ramazani como extremos que se meten por dentro. La idea es tener un 6, un 8 y un 10, ya sean perfiles puros o jugadores que se ajusten a esas posiciones. En cuanto a Pepelu, es más un perfil como Guido, un 6. Los dos entran en la idea y, si el partido lo requiere, pueden jugar juntos como doble 6. Pero si buscas más llegada, ese doble pivote se queda más con los centrales y le quitas presencia ofensiva al equipo.”

Ugrinic, baja que condiciona el plan

Carlos Corberán no podrá repetir el centro del campo por el que venía apostando en las últimas jornadas. El técnico de Cheste ha confirmado la baja de Ugrinic para el partido de este sábado ante el Sevilla, lo que obligará a introducir cambios importantes en la convocatoria en una medular que había ganado continuidad en los últimos encuentros.

“Tanto Thierry Correia sufrió molestias en el isquio y no estará en la convocatoria, y durante la semana hemos monitorizado a Filip por problemas en el tendón rotuliano, y son las dos ausencias para Sevilla”, explicó Corberán.

Las palabras a Pepelu

Al ser preguntado por Pepelu y sus cuatro partidos consecutivos sin minutos, Corberán dejó clara su lectura táctica. El técnico se refirió a Guido como el ‘6’ del equipo y explicó que, cuando el Valencia juega con un único mediocentro posicional, solo hay sitio para uno y ese rol lo está ocupando actualmente el argentino.

Eso sí, no le cierra la puerta: en caso de apostar por un doble pivote, Pepelu sí tendría encaje y opciones reales de entrar en el once.

Pepelu ha perdido la titularidad con la llegada de Guido Rodríguez / Valencia CF

Sin objetivo claro

“Es imposible tener un objetivo más ambicioso que ganar mañana al Sevilla. El Valencia es un club exigente y nadie puede ser conformista. Tras el Oviedo nos quedamos muy jodidos. El objetivo es que el Valencia sume los máximos puntos posibles para estar lo más alto posible”.

Germán Caballero

Para el partido contra el Sevilla

Carlos Corberán ya mira al duelo ante el Sevilla con el aviso claro de la exigencia que le espera a su equipo. El técnico valencianista anticipó un encuentro de máxima dificultad, en el que el componente mental jugará un papel determinante.

“El partido va a ser muy duro y de los que requiere fortaleza mental y carácter. Somos conscientes y lo vamos a demostrar en el campo”, señaló Corberán

“El Valencia no es un club conformista”

Corberán también se refirió al sentir de afición tras los últimos resultados y reconoció la frustración existente en el entorno. El técnico quiso empatizar con la afición, recordando la dimensión histórica del club y lo que representa competir en el Valencia.

“El Valencia es un club grande acostumbrado a jugar por algo distinto a donde estamos ahora”.

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En esa línea, lanzó un mensaje de exigencia interna: “El Valencia no es un club conformista y no tiene jugadores conformistas”. Para el entrenador, la única vía para revertir el momento pasa por elevar el nivel competitivo en cada encuentro: “Tenemos que dar el máximo en todos los partidos, fuera y dentro de casa”.