Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán

¿ENTIENDE LA FRUSTRACIÓN DEL VALENCIANISMO POR NO HABLAR DE PELEAR POR EUROPA?

"No creo que ningún aficionado del Valencia cuando su entrenador diga ese es el objetivo y luego no ganaras partidos. La frustración no aparece por lo que decimos sino por lo que hacemos. Si los de arriba están donde están es porque ganan partidos. Las palabras nunca van a ocultar el sentimiento de ver a su equipo perder o ganar. Nos centramos en lo que podemos ahcer, personalidad, valentía, carácter, organización... Eso que nos acerca a la victoria porque hay un rival, eso, es en lo que nosotros nos tenemos que centrar en defender cada semana al máximo"