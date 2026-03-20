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Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF en la previa del duelo contra el Sevilla FC
¿ENTIENDE LA FRUSTRACIÓN DEL VALENCIANISMO POR NO HABLAR DE PELEAR POR EUROPA?
"No creo que ningún aficionado del Valencia cuando su entrenador diga ese es el objetivo y luego no ganaras partidos. La frustración no aparece por lo que decimos sino por lo que hacemos. Si los de arriba están donde están es porque ganan partidos. Las palabras nunca van a ocultar el sentimiento de ver a su equipo perder o ganar. Nos centramos en lo que podemos ahcer, personalidad, valentía, carácter, organización... Eso que nos acerca a la victoria porque hay un rival, eso, es en lo que nosotros nos tenemos que centrar en defender cada semana al máximo"
¿QUÉ CAMBIARÍA DEL PARTIDO CONTRA EL OVIEDO?
"Cada partido lo planteamos de la forma más adecuada que pensamos. Doy más importancia a que los once en el campo tengan entrega. Tengo la máxima confianza de que podíamos haber hecho mejor partido, sino no habría dolor. Por eso nace la responsabilidad, porque no hicimos el partido que podemos hacer"
¿QUEMARÍA ALGO DE ESTE VALENCIA Y LE GUSTARÍA QUE RENACIERA ALGO?
"Me gusta ver cuando el equipo juega con la intensidad que veniamos jugando. Me gusta cuando veo al equipo así con carácter y entrega. Me quedo con eso y si tuviera que escoger algo de las Fallas, te escogería el manto de la Virgen en la Ofrenda. En la vida a todos nos gustaaría que fuera un camino de rosas, pero hay un camino de espinas. Hay que tener esperanza y ese es el sentimiento valenciano y cómo afrontar el fútbol porque así es la vida, afrontar la dificultad"
¿RENOVARÍA A THIERRY?
"Respondería pero se quedaría en el ámbito privado"
¿QUÉ VES EN EL CENTRO DEL CAMPO PARA MAÑANA?
"Todos pueden entrar. Normalmente apostamos por jugar con un '6' y un '8' y normalmente un '10'. Tener siempre un perfil en el campo de esas posiciones. El perfil de Pepelu es similar al de Guido, por que juegan más de 6. Si uno entienden a jugar con doble 6, pueden jugar juntos. Ajustamos según el perfil del equipo y lo que nos interesa más"
¿EN QUÉ SE TRADUCE QUE USTED SEA EL MÁXIMO RESPONSABLE DE LA DERROTA EN OVIEDO?
"Es atribuirte que cuando las cosas no te salen, qué puedes haber hecho mal para haber no haber conseguido el resultado. Si no nos responsabilizamos no podemos cambiar las cosas. Si sabemos qué dependió mucho de cómo entramos y de cómo entendímos el partido. Ha un rival que te plantea algo, lo tienes que ajustar. Hay que juntar corazón y organización. Al final es ver cuánto de corazón no mentimos y cuánto de organización no tendimos y tenemos que jugar mejor. Mañana nos enfretamos a un rival durísimo que defiende de una forma que ningún equipo de LaLiga lo hace. A nivel defensivo tiene matices que lo hacen diferente, entender dónde están las ventajas y ser capaces de llevarlas a cabo y ojalá mañana tengamos el estado anímico y de comprensión que nos permita saber cómo juega el rival"
¿REALMENTE CREE QUE SI LE DICE AL EQUIPO DE LLEGAR A LA SÉPTIMA PLAZA SE PUEDE DESCENTRAR?
"El objetivo a corto plazo es dar lo mejor de nosotros en Sevilla. No hay nada más ambicioso que ganar mañana. No puede haber otro objetivo que no sea ese. Somos consciente del rivla, que está con su afición, pero representamos al Valencia y tenemos con esa mentalidad. No creo que haya algo más ambicioso, quiero ponerlo todo en cada partido. Máxima determinación, sacrificio, valentía... no hay que ponerlo a medio plazo, hay que ponerlo en cada partido. La clasificación es una consecuencia. Lo que queremos lo sabemos, pero qué debemos hacer para conseguir los resultados que queremos. Siempre al máximo en cada partido. Hablar de otras cosas no me itneresa y es que cuando quieres ganar partidos tienes que dar tu máximo"
¿ESPERA UN PARTIDO DE NECESIDAD EN SEVILLA?
"Es un partido durísimo. Estoy convencido. Requiere fortaleza mental y mucho carácter. Lo sabemos y queremos demostrarlo en el campo"
¿SE VALORÓ QUE SARAVIA VENÍA DE VACACIONES Y SOLO QUEDAN 10 PARTIDOS?
"Se valoró. Cuando pierdes a un jugador por larga duración, el jugador del filial también lo pierdes, y a otro lesionado, Renzo era la solución. Eramos conscientes de que llevaba sin jugar desde diciembre, sabíamos que teníamos que ponerle en forma para ayudar al equipo. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. El año pasado se puede discutir el fichaje de Aarons, el día que tuvo que jugar en el Bernabéu dio un buen nivel y nos ayudó a sacar tres puntos importantes para la permanencia"
¿POR QUÉ NO SE FIJA UN OBJETIVO EN EL VALENCIA CF?
"Respeto cualquier opinión sobre todo, si es gente que ha formado parte de este club. Es imposible tener un objetivo más ambicioso que ir a Sevilla a ganar el partido. Me voy a lo que he dicho antes, el Valencia es un club exigente y no vamos contra ella. nadie que está en el Valencia puede ser conformista. No existe. Después de un partido como el de Oviedo estamos jodidos y muy mentalizados. El objetivo es que el Valencia CF sume los máximos puntos posibles para estar más arriba de la clasificación. Cuando lo conseguimos contentos y cuando no, nos responsabilizamos para llevar el Valencia a lo más alto que podamos"
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