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Directo | La rueda de prensa de Carlos Corberán

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF en la previa del duelo contra el Sevilla FC

Carlos Corberán, en sala de prensa

Carlos Corberán, en sala de prensa / Álvaro García-Granero

Iván Carsí

Iván Carsí

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