Las faltas de respeto a Sevilla FC y Valencia CF

Hace unos años Valencia y Sevilla peleaban por la parte alta. Por entrar en Champions. Por últimas jornadas con Europa como protagonista. Con Mbia como puñalada en el corazón valencianista en el último suspiro de una jornada que estuvo a segundos de terminar en fiesta en Mestalla. Hace no tanto el Valencia incluso levantaba ligas en el Pizjuán, con parte del sevillismo felicitando al cuadro de Benítez por conquistar el título. Sin embargo, en pleno 2026, la afición de uno y otro equipo viven una etapa que no hace justicia con su historia y con su grandeza. El mejor ejemplo es el duelo de este sábado en Nervión. El décimocuarto contra el décimoquinto. Y la culpa está de que eso sea así está en el palco.

La masa social de uno y otro club es indiscutible. El ambiente en su estadio también. Mestalla y el Pizjuán representan lo que muchas aficiones desean. Un estadio icónico, ambiente reconocible y unos colores que contagian a su afición desde el primer momento. En los últimos años sin embargo ambos estadios han vivido más derrotas de las que les gustaría. El Valencia promedia casi 45.000 almas cada quince días en su estadio. El Sevilla más de 35.000. Una prueba evidente de lo que tiran dos equipos que volverán a lo más alto cuando sus propiedades decidan hacer las cosas como toca. No una improvisación constante que termina, casi siempre, en fracaso tras fracaso.

Plantillas

El once de uno y otro equipo tiene alguna nota suelta de calidad, pero la realidad es que en global ambas plantillas tienen tantas carencias que asusta. Mientras el Valencia estaba hace no tanto (2020) disputando la Champions League, lo mismo sucede con el Sevilla FC, que incluso ganó una Europa League hace tan solo tres años con el 'milagro Mendilibar'. En cuestión de unos años, la directiva valencianista ha destrozado un proyecto que tenía buena pinta y en el caso hispalense sucede lo mismo. Malas ventas (por debajo del precio que tocaba), malas compras y gestión nefasta de los fichajes y roles que tocaba cubrir en las plantillas. También con los banquillos. Una amalgama de cambios que han provocado que sea complicado mantener una identidad, una esencia y un estilo. Por mucho que ahora Corberán y Almeyda lo estén intentando.

Castro, Del Nido Junior, Peter Lim y Kiat Lim

Cuando la propiedad no quiere es complicado. Lo peor son las constantes faltas de respeto con el aficionado que se deja dinero en el abono, en las camisetas y mantiene con vida la historia del club. En el Valencia arrancó todo con el 'Peter vete ya' y en el Pizjuán sigue con el 'Junior vete ya'. Dos aficiones rivales hace no mucho y que ahora, dentro de la rivalidad, mantienen en cierta manera hasta una comunión de 'hermanos unidos en la desgracia'. En manos de una posible venta está que Valencia CF y Sevilla recuperen su esencia. El Sevilla parece tenerlo cerca con Sergio Ramos como protagonista de lujo para ese cambio de poderes. En el caso valencianista todavía parece lejos. Aunque terminar el Nou Mestalla puede ser la primera piedra para que llegue ese momento.

Noticias relacionadas

En definitiva, Sevilla y Valencia se enfrentan este sábado en el Pizjuán en un choque en el que el que salga derrotado puede ampliar su drama y el que salga con los tres puntos respirar tranquilo. Aunque no demasiado, porque tres puntos no cambiarán donde está el verdadero problema. Y ese está en el palco.