¿Cuáles han sido los 7 últimos jugadores del Valencia en vestir la camiseta de la selección?

La última lista de la Selección española de fútbol anunciada por Luis de la Fuente para los amistosos ante Egipto y Serbia ha vuelto a dejar una imagen llamativa: el Valencia CF no aporta ningún futbolista.

Una ausencia que ya no es puntual, sino estructural. El conjunto de Mestalla acumula dos años sin que un jugador dispute minutos con España, una cifra que refleja la pérdida de peso del club en el panorama nacional. Aunque en la convocatoria aparecen exvalencianistas como Carlos Soler, la realidad es que el último en jugar siendo futbolista del Valencia sigue siendo José Luis Gayà en noviembre de 2023.

A partir de ahí, la lista de los últimos internacionales del club dibuja un cambio de ciclo evidente.

Gayà - 2023

El capitán valencianista fue el último representante del club en vestir la camiseta de la selección en partido oficial. Lo hizo el 19 de noviembre de 2023 en la victoria ante Georgia (3-1), clasificatoria para la Eurocopa.

Gayà con la zamarra de la Selección Española / EFE

Desde entonces, las lesiones han frenado su continuidad internacional y ningún compañero ha logrado ocupar su lugar en las convocatorias con minutos reales sobre el césped.

Guillamón - 2022

Su presencia en la selección tuvo un inicio tan inesperado como simbólico. Debutó en 2021 en el partido ante Lituania, pero en un contexto totalmente excepcional: debido a un brote de COVID en la selección absoluta en la previa de la Eurocopa, fue el combinado sub-21 el que disputó el encuentro.

Hugo Guillamón tras anotar un gol en su début con la Selección Española / VCF

Guillamón incluso marcó en aquel partido, pero pese a entrar después en la lista para el Mundial de Catar 2022, no llegó a disputar minutos. Desde entonces, ha desaparecido del radar de la absoluta.

Soler - 2022

El centrocampista vivió su última participación con España como jugador del Valencia en junio de 2022, en la Nations League, donde marcó ante República Checa. Tras su salida del club, ha seguido entrando en convocatorias, incluida la más reciente, aunque su última aparición en partido oficial fue en el Mundial de Catar.

Carlos Soler tras la eliminación contra Marruecos / SD

Parejo - 2019

Uno de los casos más llamativos. Su último partido con España fue en septiembre de 2019 ante Islas Feroe.

Dani Parejo con la selección español / EFE

A pesar de su enorme rendimiento durante años en el Valencia, apenas acumuló cuatro internacionalidades, quedando como uno de los talentos menos aprovechados por la selección.

Rodrigo - 2019

Fue un fijo durante varias etapas con España. Su último partido como valencianista llegó en un empate ante Suecia (1-1), en el que además marcó.

Rodrigo Moreno celebra un gol con la Selección Española / SD

Posteriormente, ya fuera del club, prolongó su trayectoria internacional hasta conquistar la Nations League en 2023.

Alcácer - 2016

Su última aparición con la selección siendo jugador del Valencia fue en marzo de 2016 ante Rumanía.

Alcácer con la Selección Española / EFE

Años después regresó a la dinámica de la absoluta gracias a su rendimiento en Alemania, aunque ya lejos de Mestalla.

Soldado - 2013

Cierra la lista el delantero madrileño, que debutó con un hat-trick en 2012 y vivió su última participación en la Copa Confederaciones de 2013.

Soldado en un entrenamiento de la Selección Española / Levante-EMV

Tras su salida rumbo a la Premier League, se puso fin a su etapa como internacional siendo jugador del Valencia.

Dos años sin presencia y sin relevo inmediato

Desde el partido de Gayà en 2023, España ha disputado 25 encuentros sin minutos de jugadores del Valencia. Ni siquiera convocatorias como la de Pepelu en 2024, en la que no llegó a debutar, han servido para romper la racha.

Noticias relacionadas

El contexto deportivo del club, centrado en objetivos de permanencia más que en competiciones europeas, explica en parte esta desconexión. A corto plazo, y con el Mundial de 2026 en el horizonte, no parece sencillo que esta tendencia cambie si no hay una mejora significativa en el rendimiento del equipo y de sus futbolistas.