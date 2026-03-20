El importante jugador que recupera Almeyda para medirse al Valencia

El estadio Ramón Sánchez Pizjuán será escenario de un enfrentamiento cargado de tensión y necesidad entre el Sevilla FC y el Valencia CF, dos equipos históricos que atraviesan una temporada marcada por la irregularidad. Separados por apenas un punto en la clasificación (con los valencianistas 14º con 32 puntos y los sevillistas 15º con 31), el choque se presenta como una auténtica final anticipada en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.

VALENCIA SPD VALENCIA-SEVILLA / Eduardo Ripoll / LEV

Ambos conjuntos llegan con urgencias y con la obligación de sumar para no complicarse en la recta final del campeonato. El equipo dirigido por Carlos Corberán mantiene un ligero colchón de seis puntos sobre el descenso, mientras que los hispalenses apenas cuentan con cinco, lo que incrementa la presión sobre el conjunto que dirige Matías Almeyda.

El regreso clave bajo palos

La mejor noticia para el Sevilla llega en forma de recuperación. El guardameta griego Odysseas Vlachodimos ha vuelto a entrenar con normalidad tras superar unas molestias físicas que le obligaron a retirarse recientemente. Su presencia supone un refuerzo de enorme valor en un momento crítico de la temporada.

A pesar de los problemas defensivos del equipo (que ha encajado 48 goles), el rendimiento individual del portero ha sido notable. Con 71 paradas en lo que va de campaña, promediando casi tres intervenciones por partido, Vlachodimos se ha consolidado como una pieza indispensable en el esquema sevillista.

Kike Salas también regresa

Junto al portero, el técnico argentino también recupera efectivos en defensa. Kike Salas lleva entrenando con el grupo desde mediados de semana, lo que refuerza una zaga que ha mostrado fragilidad durante buena parte del curso.

Kike Salas, defensa central del Sevilla. / EFE

La vuelta de ambos jugadores ofrece a Almeyda más variantes tácticas y una mayor solidez en la retaguardia, algo imprescindible ante un rival que, aunque irregular, cuenta con argumentos ofensivos suficientes para generar peligro.

Un duelo directo por la supervivencia

El partido no solo enfrenta a dos equipos cercanos en la tabla, sino que también representa un punto de inflexión en la lucha por la permanencia. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos tomar aire y distanciarse de la zona roja, mientras que una derrota podría suponer un golpe anímico difícil de gestionar.

VALENCIA SPD VALENCIA-SEVILLA / Eduardo Ripoll / LEV

En este contexto, el papel de Vlachodimos cobra aún más relevancia. En Nervión son conscientes de que su rendimiento puede marcar la diferencia y no esconden su deseo de prolongar su continuidad más allá de esta temporada.

Qué está en juego en Nervión

Más allá de los tres puntos, el encuentro mide la capacidad de reacción de dos proyectos que han sufrido más de lo esperado. El Sevilla, respaldado por su afición, intentará imponer su localía, mientras que el Valencia buscará aprovechar la presión rival para asestar un golpe estratégico.

Noticias relacionadas

Con la permanencia en juego y los márgenes cada vez más estrechos, el regreso de figuras clave como Vlachodimos puede resultar decisivo en un duelo que promete máxima intensidad y dramatismo hasta el último minuto.