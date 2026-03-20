¡Mosquera y Carlos Soler a la selección española!: La lista de De la Fuente

Luis de la Fuente ha comunicado la lista para los partidos ante Serbia y Egipto previos a la convocatoria definitiva del Mundial 2026. En clave Valencia CF, dos de las principales novedades son la vuelta de Carlos Soler, tal y como adelantó SUPER el pasado martes, y la entrada por primera vez del ahora jugador del Arsenal Cristhian Mosquera.

La citación de Mosquera es un golpe de efecto de la RFEF para asegurarse la continuidad del futbolista en la Roja ante el creciente interés de la federación de fútbol de Colombia. Cristhian, fijo en las categorías inferiores, siempre ha tenido claro que su primera opción era España como ha demostrado. Su rendimiento en el Arsenal al máximo nivel le ayudado a estar en el escaparate de la Roja.

Igual de meritoria es la vuelta de Carlos Soler. SUPER ya adelantó el martes que el jugador de la Real Sociedad había vuelto a una prelista después de varios años de ausencia y tenía opciones de vestirse de nuevo la Roja. Su último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022. Su gran rendimiento en San Sebastian le ha abierta la puertas de Las Rozas otra vez.

Cinco valencianos

La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto esta formada por cinco valencianos en total: Cristhian Mosquera, Carlos Soler, Alejandro Grimaldo, Fornals y Ferran Torres.

Con Joan García

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.

Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.

También son novedad el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz. Tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal. Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo.

Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona. En total integran a lista:

- PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Joan García (Barcelona)

- DEFENSAS

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Cristhian Mosquera (Arsenal(ING)

- CENTROCAMPISTAS

Rodri Hernández (Manchester City/ING)

Pedri (Barcelona)

Pablo Fornals (Betis)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Carlos Soler (Real Sociedad)

Fermín López (Barcelona)

- DELANTEROS

Dani Olmo (Barcelona)

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Víctor Muñoz (Osasuna)

Lamine Yamal (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Barcelona)

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