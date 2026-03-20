Nuevo parte médico del Valencia con Alberto Marí

El Valencia CF ha confirmado este viernes 20 de marzo una noticia que complica aún más el final de temporada para uno de sus jugadores cedidos. Alberto Marí ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en Valencia tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante su etapa en el CD Mirandés. El atacante permanecerá ingresado en las próximas horas bajo control médico, en un contexto ya de por sí adverso tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que agrava una campaña especialmente complicada para el joven delantero.

Una temporada marcada por la irregularidad y los contratiempos

La cesión de Alberto Marí al CD Mirandés no ha resultado como se esperaba a comienzos de curso. El delantero apenas ha podido tener continuidad ni protagonismo en ataque, algo que se refleja claramente en sus cifras: solo un gol en toda la temporada en LaLiga Hypermotion. A esta falta de rendimiento se le han sumado distintos problemas físicos que han condicionado su progresión, siendo esta lesión en el bíceps femoral el golpe más duro hasta la fecha, ya que le obliga a pasar por quirófano y le aparta de los terrenos de juego en el momento decisivo del campeonato.

El contexto tampoco ha ayudado. El equipo burgalés no ha encontrado estabilidad en ningún momento del curso, lo que ha repercutido directamente en el rendimiento de sus jugadores ofensivos. La falta de generación de juego y la presión constante por los malos resultados han dificultado que perfiles como el de Marí puedan desarrollar su mejor versión. Ahora, con esta intervención quirúrgica, el objetivo pasa a centrarse exclusivamente en su recuperación y en llegar en condiciones óptimas a la próxima temporada.

Comunicado oficial

"El jugador del Valencia CF Alberto Marí ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito, hoy viernes 20 de marzo en Valencia, por la lesión del músculo bíceps femoral izquierdo, que se produjo con el CD Mirandés. El delantero permanecerá ingresado en las próximas horas en el centro hospitalario para control clínico evolutivo."

El Mirandés, al borde del descenso y sin margen de error

La situación del CD Mirandés es crítica. El conjunto jabato, que la pasada temporada rozó el ascenso a Primera División, ha sufrido una caída drástica en su rendimiento y actualmente ocupa la última posición de la tabla tras 30 jornadas disputadas. Con una desventaja de diez puntos respecto a la zona de salvación, el equipo necesita prácticamente un milagro deportivo para mantenerse en la categoría, un reto que se complica aún más con la baja de jugadores importantes como Alberto Marí.

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Alberto Marí / CD Mirandés

La ausencia del delantero reduce todavía más las opciones ofensivas de un equipo que ya venía mostrando serias dificultades de cara a portería. En este escenario, cada jornada se convierte en una final y cualquier contratiempo, como esta lesión, tiene un impacto significativo en las aspiraciones del club. Mientras tanto, el Valencia CF seguirá de cerca la evolución de su jugador, con la vista puesta en su recuperación total y en poder contar con él en mejores condiciones en el futuro.