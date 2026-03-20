¿Está Renzo Saravia para jugar?

Las urgencias en el lateral derecho con la grave lesión de Dimitri Foulquier y las constantes ausencias de Thierry Rendall motivaron el fichaje de Renzo Saravia como agente libre, pero el argentino todavía no ha debutado con el cuadro de Mestalla. El futbolista llegó sin ritmo y se le está preparando de manera exprés en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero de momento no acumula ningún minuto.

Esta jornada Thierry volverá a ser baja en el combinado valencianista y la gran pregunta que se hace el aficionado es si Saravia está para aportar ya en el terreno de juego o si por el contrario todavía no ha podido adaptarse. La respuesta de Carlos Corberán en sala de prensa no lo acabó de dejar del todo claro, aunque explicó el proceso que se está llevando con el argentino.

Pretemporada exprés

"Está disponible, mañana veremos. Al final en esa pretemporada exprés que os comenté ya, hace que un jugador se ponga en forma jugando. No está a nivel que va a tener, cada semana está más cerca y veremos mañana", señalaba el técnico, que anticipó que no está al cien por cien de sus apacidades, pero no escondió que jugar es el mejor método para acelerar su adaptación.

Jugará "cuando sea necesario"

La campaña entra en su fase definitiva y Renzo llegaba sin ritmo, por lo que le preguntaron a Corberán si se tuvo en cuenta de cara a decidir su fichaje como agente libre, algo que el de Cheste explicó en sala de prensa: "Cuando pierdes a un jugador por larga duración, el jugador del filial también lo pierdes, y a otro lesionado, Renzo era la solución. Eramos conscientes de que llevaba sin jugar desde diciembre, sabíamos que teníamos que ponerle en forma para ayudar al equipo. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. El año pasado se puede discutir el fichaje de Aarons, el día que tuvo que jugar en el Bernabéu dio un buen nivel y nos ayudó a sacar tres puntos importantes para la permanencia", decía, comparándolo con el caso del inglés, que apenas tuvo protagonismo.

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla / Celeste Martínez

La alternativa es Unai Núñez

Con todo y con esto, la baja de Thierry reduce las opciones de cara al Ramón Sánchez Pizjuán a precipitar el debut como titular de Saravia o formar con Unai Núñez en el lateral derecho y entregarle la banda a un futbolista con capacidad para abarcar metros y repetir esfuerzos como Luis Rioja, lo que devolvería al equipo a César Tárrega.