Thierry Rendall: Dos temporadas completas perdidas por lesión

Hay futbolistas marcados por la irregularidad, otros por la competencia y algunos, los más castigados, por el cuerpo. Thierry Rendall Correia pertenece a esta última categoría. En el Valencia CF, el lateral derecho portugués ha dejado destellos de crecimiento, partidos de nivel alto y tramos en los que parecía haber dado, por fin, el salto definitivo. Pero siempre aparece el mismo muro. Las lesiones. Esta vez ha sido una nueva lesión en los isquiotibiales surgida tras el encuentro del Valencia CF ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Casi más lesiones que contrato

Su historia en Mestalla empieza a parecer un bucle. Cuando Thierry encadena minutos, mejora; cuando mejora, se afianza; cuando se afianza, se rompe. Según el historial de lesiones recogido por Transfermarkt, Thierry ha sufrido distintos problemas físicos en varias temporadas desde su llegada al Valencia: lesiones musculares, un esguince, problemas en el gemelo, procesos de enfermedad y, sobre todo, la rotura del ligamento cruzado sufrida en la temporada 2024/25, la más grave de todas. Esa lesión le tuvo 310 días de baja y le hizo perder 36 partidos, el golpe más duro de su etapa como valencianista. Es decir, en total el lateral luso ha estado más de 587 días lesionado y se ha perdido más de 77 partidos (sin contar la actual lesión), estando un 33,3 % de su relación contractual con el Valencia CF lesionado. De momento...

Thierry Rendall tras ser intervenido de una lesión / RRSS Valencia CF

Cada vez que despega, vuelve a caer

En la temporada 2023/24, por ejemplo, llegó a acumular registros competitivos importantes en LaLiga, con presencia constante en el equipo y participación real en la estructura defensiva del Valencia. Pero ni siquiera en sus mejores fases ha podido sostener una línea ascendente limpia. En esa misma etapa arrastró una lesión muscular a finales de septiembre de 2023 y otra en el gemelo en enero de 2024. Antes ya había sufrido otros frenazos: una lesión muscular de larga duración en 2021/22, un esguince en febrero de 2022 y otros contratiempos menores que fueron cortando su evolución.

Thierry Correia durante la temporada 2023/2024 en LaLiga EASports / RRSS Valencia CF

La cruz de la 2024/2025

Si había una temporada para consolidarse, era aquella. Y sin embargo, el fútbol volvió a ensañarse con Thierry. La rotura del ligamento cruzado en octubre de 2024 cambió por completo su hoja de ruta. En el caso de un lateral de su perfil, además, el impacto es doble. Thierry necesita físico, ritmo, explosividad y confianza en el gesto. Un defensa de banda vive de la repetición, de la aceleración, de la ida y vuelta, del uno contra uno. Cuando una lesión tan grave aparece, no solo se pierde tiempo: se pierde ritmo competitivo. Y en el fútbol de élite, el ritmo lo es casi todo.

Thierry Correia llevado en camilla tras su rotura del ligamento cruzado en la temporada 2024/2025 / EFE

La sensación de promesa interrumpida

En el Valencia, Thierry ha convivido demasiadas veces con una etiqueta ingrata: la del jugador prometedor. Esa es quizá la definición más cruel de su paso por el club. Porque no se puede decir que no haya mostrado nivel. Sí lo ha mostrado. Lo que no ha conseguido es sostenerlo el tiempo suficiente como para transformar esa impresión en una realidad estable y progresiva en el tiempo. Ahora con esta nueva lesión en Oviedo la situación vuelve a complicarse.

Pocos días antes, el propio contexto deportivo apuntaba a que Thierry había logrado encadenar tres titularidades consecutivas tras superar problemas físicos. Esa pequeña secuencia ya se interpretaba casi como una noticia en sí misma, lo que retrata bien hasta qué punto la normalidad se ha convertido en excepción en su caso. Su contrato con el Valencia CF se extiende hasta 2026, tras la renovación firmada en octubre de 2021, cuando el club premió su progresión y apostó por su crecimiento. Pero la sensación que deja su recorrido hasta ahora es la de un futbolista al que las lesiones le han robado la posibilidad de construir una identidad competitiva sólida y continuada.