Valencia CF-Selección Española, una brecha cada vez mayor: Ni rastro en la lista de De la Fuente

La relación entre el Valencia CF y la selección española atraviesa uno de sus momentos deportivos más críticos de su historia. La brecha cada día es mayor. Históricamente, el club de Mestalla ha sido una cantera habitual de internacionales, aportando futbolistas clave en distintas etapas de la Roja. Sin embargo, en los últimos años esa conexión se ha ido debilitando hasta el punto de desaparecer. La última lista de Luis de La Fuente sin rastro de valencianistas es la última prueba.

El dato es sangrante: el último jugador del Valencia en vestir la camiseta de la selección absoluta fue José Luis Gayà el pasado 19 de noviembre de 2023. Hace dos años y medio. El capitán participó en la victoria del combinado nacional 3-1 contra Georgia en partido clasificatorio para la fase final de la Eurocopa 2024.

Desde entonces, ningún futbolista valencianista ha logrado disputar un solo minuto con la Roja, reflejo de una tendencia a la baja del club en el fútbol europeo. El último en ser convocado con la Roja fue Pepelu el pasado mes de septiembre de 2024. Hace año y medio. De la Fuente le citó para disputar dos partidos oficiales de Nations League contra Serbia y Suiza, pero el de Denia se quedó sin minutos y sin su ansiado y merecido por aquel entonces estreno oficial.

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Cantera de la Roja

Esta situación contrasta con otras épocas en las que el Valencia era un pilar de la selección. Nombres como David Villa, David Silva, Juan Mata, David Albelda, Rubén Baraja, Vicente Rodríguez hasta el propio José Luis Gayà... no solo eran habituales en las listas, sino que además desempeñaban roles protagonistas. Ya no queda nada de eso. La responsabilidad directa es de la gestión de Peter Lim y el descenso competitivo del Valencia en los últimos años que ha reducido la visibilidad de sus jugadores.