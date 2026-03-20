Corberán y el objetivo: ¿por qué el club no quiere ponerlo?

El Valencia CF todavía no marca objetivo a falta de 11 jornadas y es algo que enfada en ocasiones al aficionado. Más allá del discurso público, la sensación es que la temporada puede acabar como las últimas. En zona de nadie, cerca de la octava plaza, pero no mucho, y lejos del descenso, pero tampoco demasiado. Y mientras los años pasan y otros clubes asientan procesos y proyectos, en Mestalla la sensación es que se está perdiendo una oportunidad histórica de ir a Europa de una manera muy 'barata'. Por ese mismo motivo, varias preguntas a Carlos Corberán en la rueda de prensa de este viernes 20 de marzo han ido por esa ausencia de objetivo.

Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla / Celeste Martínez

"El objetivo a corto plazo es dar lo mejor de nosotros en Sevilla. No hay nada más ambicioso que ganar mañana. No puede haber otro objetivo que no sea ese. Somos conscientes del rivla, que está con su afición, pero representamos al Valencia y tenemos con esa mentalidad. No creo que haya algo más ambicioso, quiero ponerlo todo en cada partido. Máxima determinación, sacrificio, valentía... no hay que ponerlo a medio plazo, hay que ponerlo en cada partido. La clasificación es una consecuencia. Lo que queremos lo sabemos, pero qué debemos hacer para conseguir los resultados que queremos. Siempre al máximo en cada partido. Hablar de otras cosas no me itneresa y es que cuando quieres ganar partidos tienes que dar tu máximo", ha señalado el técnico.

Postura de la afición

Corberán también ha mostrado entender a la afición y por eso ha destacado que entiende y respeta el sentir de una afición que está mosqueda después de más de seis años (desde la salida de Marcelino) en los que no hay proyecto deportivo. "Respeto cualquier opinión sobre todo, si es gente que ha formado parte de este club. Es imposible tener un objetivo más ambicioso que ir a Sevilla a ganar el partido. Me voy a lo que he dicho antes, el Valencia es un club exigente y no vamos contra ella. nadie que está en el Valencia puede ser conformista. No existe. Después de un partido como el de Oviedo estamos jodidos y muy mentalizados. El objetivo es que el Valencia CF sume los máximos puntos posibles para estar más arriba de la clasificación. Cuando lo conseguimos contentos y cuando no, nos responsabilizamos para llevar el Valencia a lo más alto que podamos", explicó el técnico.

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Partido contra el Sevilla y exigencia

"Es un partido durísimo. Estoy convencido. Requiere fortaleza mental y mucho carácter. Lo sabemos y queremos demostrarlo en el campo. Sabemos que el Valencia CF es un club grande, acostumbrado a luchar por cosas distintas a donde estamos actualmente. Nadie es conformista, no es un club conformista, todos somos conscientes de esa exigencia y tenemos que ir a cada campo a dar lo máximo, en casa, fuera de casa y somos muy consicente de la exigencia del Valencia CF", explicó el entrenador del Valencia.