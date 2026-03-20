¿Ficharía Monchi por el Valencia CF? El director deportivo contesta

Monchi ha atendido a Tribuna Deportiva en una entrevista previa al encuentro entre el Valencia CF y el Sevilla FC este sábado 21 de marzo a las 21:00 en el Pizjuán. El exdirector deportivo del equipo sevillista se encuentra disponible tras despedirse del Aston Villa el pasado mes de septiembre de 2025.

De momento, tras una extensa trayectoria profesional en el mundo del fútbol pasando por clubes como el Sevilla, la Roma y el Aston Villa, está centrado en sus labores como presidente y máximo responsable del CD San Fernando. Durante la entrevista, ha respondido a todo, especialmente aspectos relacionados con sus futuros objetivos, así como si le interesa o no el proyecto del conjunto de Mestalla.

Su situación actual y el proyecto del Valencia CF

"No cierro la puerta a nada, pero deben ser cosas que me motiven". El gaditano ha comentado las opciones ante un posible interés del Valencia, ha aclarado si le han contactado y ha mostrado su preocupación por la situación actual del club. "Bonita ciudad y proyecto, pero no me han llamado. Me da pena ver al VCF así, que para mí es el cuarto de España. He compartido el mismo barrio con Corberán e Birmingham y he cenado alguna vez con él. El aval de la temporada pasada y de su capacidad han hecho aguantarlo tanto, a pesar de tener números sospechosos", ha explicado Monchi.

Además, cree que los blanquinegros sí tienen un proyecto definido, aunque no quede del todo claro. "Me imagino y quiero pensar que sí hay unas pautas marcadas. Internamente, se me antoja imposible que no haya nada, o solo el famoso partido a partido, asegura el director deportivo.