El Celta pierde una pieza clave para su partido ante el Valencia CF

El Valencia CF podría encontrarse con una ausencia importante en el próximo duelo ante el Celta. El conjunto gallego ha confirmado la lesión de Matías Vecino, una pieza clave en su centro del campo, que estará entre dos y tres semanas de baja y cuya presencia en Mestalla está seriamente en duda. El centrocampista uruguayo tuvo que abandonar el partido frente al Olympique de Lyon tras notar molestias y, después de las pruebas médicas, el diagnóstico ha confirmado una rotura fibrilar miofascial en el sóleo izquierdo. Una lesión que le impedirá estar con total seguridad ante el Alavés y que deja en el aire su recuperación para el choque contra el Valencia CF.

Llegada muy justa a Mestalla

La cercanía del parón internacional juega a favor del futbolista, pero incluso en el escenario más optimista llegaría muy justo al encuentro en Mestalla. En el Celta no quieren forzar su regreso, ya que también tienen en el horizonte los cuartos de UEFA Europa League, por lo que su presencia ante el conjunto valencianista dependerá de su evolución en los próximos días.

Si se cumplen los plazos más conservadores, Vecino podría reaparecer más adelante, lo que aumentaría las opciones de que el Valencia se mida a un Celta sin uno de sus hombres más importantes en la medular.

El jugador del Celta Matías Vecino, durante el duelo ante el Olympique de Lyon en el Groupama Stadium, duelo que abandonó lesionado / EFE

Una pieza clave en la 'sala de máquinas'

La posible ausencia de Vecino supondría un contratiempo importante para el conjunto gallego. El uruguayo se ha consolidado como uno de los jugadores con más peso en la medular, aportando equilibrio, llegada y experiencia. Su baja obligaría al técnico celeste a reestructurar el centro del campo ante un Valencia que busca imponerse en Mestalla y seguir sumando puntos.

Además, se trata de un futbolista con presencia física y capacidad para sostener al equipo en ambos lados del campo, por lo que su ausencia podría modificar el plan de partido del Celta.

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Matias Vecino en el duelo Olympique de Lion - Celta de Octavos de la UEFA Europa League / RRSS Celta de Vigo

Otra ausencia confirmada

El conjunto gallego mantiene otra baja segura. En este caso, es la de Miguel Román, que permanecerá fuera hasta final de temporada tras ser operado de una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que reduce todavía más las opciones en la rotación del equipo celeste.