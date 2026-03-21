Doble premio para la Selección Española de la perla del Valencia CF Marc Martínez: Europeo y Mundial

La Selección Española sub-17 de la joya del Valencia CF Marc Martínez ha sellado este sábado sus billetes para el Europeo y el Mundial sub-17. La Roja que dirige Sergio García certifica su presencia en sendos campeonatos tras empatar sin goles contra Turquía y completar un Pre-Europeo brillante con victorias ante Irlanda del Norte (2-0) y Escocia (3-0). El valencianista fue titular en el debut, inició desde el banquillo en la segunda jornada (20') y hoy ha disputado toda la segunda parte (45').

Con el pitido final, todos los jugadores y el staff del equipo español saltaron de júbilo tras certificar su clasificación para el próximo Campeonato de Europa ―que se celebrará en Estonia entre el 25 de mayo y el 7 de junio― y para la Copa Mundial de la FIFA que tendrá lugar en Catar en otoño de 2026.

Antes de iniciarse la jornada, tres de los cuatro equipos que compartían el grupo A6 seguían con opciones de lograr clasificarse para el Europeo y el Mundial que se celebrarán este mismo 2026. España, que contaba sus partidos por victorias, dependía de sí misma y, puntuando en el tercer encuentro contra Turquía, aseguraría su presencia en Estonia y Catar. Por su parte, Escocia y Turquía debían esperar un pinchazo de los nuestros para poder soñar con la clasificación.

Desde el primer instante, los combinados español y otomano brindaron un duelo de máxima igualdad, a sabiendas del ambicioso premio que les esperaba si eran capaces de cumplir sus objetivos. Tras unos minutos de tanteo, España disfrutó de la primera ocasión clara del encuentro: Ebrima Tunkara se la dejaba a Abdou Kemo, pero su disparo no pudo superar a Gündoğdu.

Turquía, a la que solo le valía el triunfo, poco a poco fue adelantando líneas y, comandada por Eymen Erdoğan y Ali Demirbilek, muy incisivos por las bandas, se acercó con cierto peligro a la meta defendida por Guille Ponce. El partido se convirtió en un intercambio de golpes en el que España estuvo muy cerca de ponerse en ventaja. Roberto Tomás, Ian Mencía y Ebrima Tunkara protagonizaron una triple ocasión que entre Gündoğdu y Ata Yanik sacaron bajo palos. Erdoğan puso a prueba Guille Ponce, pero el madrileño no se dejaría sorprender.

Pese al paso por vestuarios, el guion del partido no se vería alterado al inicio del segundo período, siendo Abdou Kemo y Ebrima Tunkara las principales amenazas ofensivas de nuestra Selección sub-17. En el minuto 72, un pase al primer toque de Ian Mencía dejaba solo ante el portero a un Ebrima Tunkara que picaba el balón, pero se encontraba con una mano prodigiosa de Gündoğdu, salvador para Turquía.

El tramo final del partido se ensombreció y, fruto de la tensión, se trabó en demasía. En los últimos minutos, Enzo Alves dispuso de la última para España, pero no logró batir al portero otomano, Acto seguido, Hasan İlçin hacía lo propio para Turquía, pero, de nuevo, se encontraba con un infranqueable Guille Ponce.

Ficha técnica

TURQUÍA

Once inicial: Emir Gündoğdu (P); Hasan Tunçel (C), Eren Taşkiran, Ata Yanik, Üveys Yasir Satik; Efe Seçil (Tarik Kalpakli, min. 64), Necati Oğulcan Yançel (Halil Koç, min. 53), Yağiz Fikri Şen; Eymen Bilal Erdoğan (Adnan Efe Fettahoğlu, min. 73), Ali Demirbilek (Emin Sayar, min. 64) y Mustafa Tosun (Hasan İlçin, min. 73).

Banquillo: Tolga Sancak (PS), Bilal Demirağ, Hasan İlçin, Halil Koç, Güven Atalay, Emin Sayar, Adnan Efe Fettahoğlu, Tarik Kalpakli y Ramazan Özçelik.

Entrenador: Selçuk Erdoğan.

ESPAÑA

Once inicial: Guille Ponce (P); Raúl Expósito, Mario Díaz (C), Sergi Mayans, Jordi Pesquer, Holmes Junior Zamorano (Mauro Valeiro, min. 81), Ian Mencía , Ebrima Tunkara; Abdou Kemo Badji (Rubén Gómez, min. 70), Christian Imga (Marc Martínez, min. 46) y Roberto Tomás (Enzo Alves, min. 70).

Banquillo: Darlington Chichoro (PS), Rubén Gómez, Mauro Valeiro, Enzo Alves, Arnau Cases, Jorge Domínguez, Cherif Fofana, Marc Martínez y Mikel Urrestarazu.

Entrenador: Sergio García.

Árbitro principal: Luca Zufferli (ITA).

Asistentes: Giacomo Monaco (ITA) y Shane Christopher Geary (NIR).

Cuarta árbitra: Louise Thompson (NIR).

Jornada 3 de la Ronda 2 del Europeo sub-17 de 2026.

Solitude Stadium (Belfast, Irlanda del Norte).

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Tarjetas amarillas: Holmes Zamorano (min. 76) y Enzo Alves (min. 80) por parte de España y Ata Yanik (min. 80) y Yağiz Şen (min, 88) por parte de Turquía.