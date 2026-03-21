Un doble impacto en la cabeza deja al Valencia CF sin Gayà

Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF, el partido ha tenido que detenerse durante varios minutos por el doble impacto que ha sufrido el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. Los protocolos médicos de LaLiga exigen máxima precaución en este tipo de situaciones y la sustitución si el futbolista pierde el conocimiento.

Por fortuna, Gayà ha estado consciente en todo momento, a pesar de los dos impactos en pocos minutos recibidos por el mismo rival, Juanlu Sánchez. El primero llegó en la disputa de un balón aéreo con el atacante sevillista tras un centro desde la banda derecha. El de Pedreguer cayó al suelo y tuvo que ser atendido por el doctor Juan Aliaga. Jesús Vázquez salió a calentar, y a punto estuvo ya de acabar saliendo al terreno de juego en esos momentos.

El capitán quiso seguir en el campo

"Sí que puedo, aguanta, aguanta, hostia", se leía en los labios del lateral izquierdo. Gayà pasó la banda y, a la pregunta del colegiado García Verdura sí podía seguir, contestó afirmativamente. Sin embargo, a los segundos de verse de nuevo en el campo en la lucha por otro balón por los aires cerca del costado, su cabeza volvió a chocar con la de Juanlu.

Gayà saca de banda en el primer tiempo / LaLiga

Aun así, Gayà trató de resistir en el campo cuando parecía que Vázquez esta vez sí iba a entrar al césped. Pero la resistencia de Gayà dijo basta en el minuto 24. Dolorido y ligeramente conmocionado, se sentó en la hierba. Finalmente, fue cambiado por Jesús. En el banquillo el doctor Aliaga le preguntó si veía bien y la respuesta del capitán, según las imágenes de la televisión, fue que "no" veía claro fruto de los golpes en la cabeza.

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En el primer tiempo, Gayà está sentado en el banquillo y se espera que la evolución sea positiva en las próximas horas. Sevilla y Valencia siguen a la caza de tres puntos vitales para la tranquilidad en la tabla.