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Hugo Duro: "Europa no se puede quedar en palabras, hay que correr y ser 11 guerreros como hoy"

El autor del primer gol del Valencia le dedica la victoria a Gayà y hace autocrítica con lo sucedido hace una semana en Oviedo: "no se puede permitir salir sin actitud o relajados"

Hugo Duro celebra el gol que anotó en el primer tiempo

Hugo Duro celebra el gol que anotó en el primer tiempo / Europa Press

Pascu Calabuig

Pascu Calabuig

València

El delantero del Valencia CF, Hugo Duro, analizó la victoria en el campo del Sevilla FC con un mensaje claro. El goleador le pide actitud y entrega total al equipo, siguiendo el ejemplo de lo hecho esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, en las nueve finales que le restan a los de Carlos Corberán de aquí al final de la temporada. Ahora, el Valencia es undécimo con 35 puntos, a seis de la sexta plaza y a tres de la séptima, que daría opción de Conference League si España termina obteniendo una plaza extra de Champions en las competiciones UEFA 2025/26.

Estas son las declaraciones íntegras en Movistar + de Hugo Duro, quien lleva nueve dianas en LaLiga tras la de este sábado en Sevilla.

Rival directo y un campo complicado

“Sabíamos que este campo es complicado y el Sevilla compite bien. Hemos hecho una primera parte espectacular de ritmo, presión… Con balón fue más difícil, pero estuvimos bien. Veníamos de un resultado con falta de actitud o relajación -derrota en Oviedo- y teníamos que darle la vuelta. Asi que hemos competido como animales durante 90 minutos".

Autocrítica: no se puede repetir un partido como el de Oviedo

"Sí hemos hablado: no se puede permitir porque al final puedes perder. No podemos dejarnos ganar en el campo. Si pierdes dejando todo, mala suerte; corriendo y haciendo cosas bien es muy difícil ganarnos".

¿Puede mirarse a una plaza europea?

“Sí, esto siempre lo digo: no se puede quedar en palabras, lo marca el césped. Tenemos que ser 11 guerreros, correr como nadie. Cuando estamos a nivel de correr y competir es muy difícil ganarnos. Primero, no nos puede faltar el dejarnos una gota de sudor"

Estado de Gayà y dedicatoria al capitán

Dedicación especial y sentimiento valencianista

"Se llevó un golpe muy fuerte y entró y siguió. Cuando he visto que iba otra vez al balón he dicho: este tío no está bien... (sonríe). Eso está bien, representa el valencianismo, lo que somos. Ha cumplido 400 partidos, es leyenda del club.

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Estaba algo mareado, tumbado y con hielo en la zona del golpe en la cabeza... Le dedicamos esta victoria, que no ha podido disfrutarla y le mandamos un mensaje de ánimo, lo tendremos en poco timepo con nosotros, seguro que se recupera"

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