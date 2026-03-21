Hugo Duro: "Europa no se puede quedar en palabras, hay que correr y ser 11 guerreros como hoy"

El delantero del Valencia CF, Hugo Duro, analizó la victoria en el campo del Sevilla FC con un mensaje claro. El goleador le pide actitud y entrega total al equipo, siguiendo el ejemplo de lo hecho esta noche en el Ramón Sánchez Pizjuán, en las nueve finales que le restan a los de Carlos Corberán de aquí al final de la temporada. Ahora, el Valencia es undécimo con 35 puntos, a seis de la sexta plaza y a tres de la séptima, que daría opción de Conference League si España termina obteniendo una plaza extra de Champions en las competiciones UEFA 2025/26.

Estas son las declaraciones íntegras en Movistar + de Hugo Duro, quien lleva nueve dianas en LaLiga tras la de este sábado en Sevilla.

Rival directo y un campo complicado

“Sabíamos que este campo es complicado y el Sevilla compite bien. Hemos hecho una primera parte espectacular de ritmo, presión… Con balón fue más difícil, pero estuvimos bien. Veníamos de un resultado con falta de actitud o relajación -derrota en Oviedo- y teníamos que darle la vuelta. Asi que hemos competido como animales durante 90 minutos".

Autocrítica: no se puede repetir un partido como el de Oviedo

"Sí hemos hablado: no se puede permitir porque al final puedes perder. No podemos dejarnos ganar en el campo. Si pierdes dejando todo, mala suerte; corriendo y haciendo cosas bien es muy difícil ganarnos".

¿Puede mirarse a una plaza europea?

“Sí, esto siempre lo digo: no se puede quedar en palabras, lo marca el césped. Tenemos que ser 11 guerreros, correr como nadie. Cuando estamos a nivel de correr y competir es muy difícil ganarnos. Primero, no nos puede faltar el dejarnos una gota de sudor"

Estado de Gayà y dedicatoria al capitán

Dedicación especial y sentimiento valencianista

"Se llevó un golpe muy fuerte y entró y siguió. Cuando he visto que iba otra vez al balón he dicho: este tío no está bien... (sonríe). Eso está bien, representa el valencianismo, lo que somos. Ha cumplido 400 partidos, es leyenda del club.

Noticias relacionadas

Estaba algo mareado, tumbado y con hielo en la zona del golpe en la cabeza... Le dedicamos esta victoria, que no ha podido disfrutarla y le mandamos un mensaje de ánimo, lo tendremos en poco timepo con nosotros, seguro que se recupera"