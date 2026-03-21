Confirmado: LaLiga rechaza cambiar el Valencia – Celta antes de Europa League

No habrá cambio si había alguna duda. El partido entre el Valencia CF y el Celta de Vigo, previsto para el próximo 5 de abril (jornada 30), se jugará tal y como estaba fijado inicialmente. Pese a los intentos del conjunto gallego, LaLiga ha rechazado modificar la fecha para facilitar la preparación de su eliminatoria de Europa League ante el Friburgo, programada apenas cuatro días después. La decisión no ha gustado en Vigo, evidentemente, ante una eliminatoria histórica para el cuadro gallego.

El Valencia CF afronta el duelo con el foco en la Liga en un tramo clave de la temporada. / VCF

Giráldez confirma la negativa: “Lo hemos pedido por activa y por pasiva”

El propio Claudio Giráldez, técnico del Celta, fue claro al respecto. El club intentó hasta el final encontrar una solución, pero sin éxito. “Hemos solicitado por activa y por pasiva el cambio, pero no nos lo han concedido”, explicó el entrenador, dejando entrever cierta frustración por una decisión que condiciona directamente la planificación del equipo. El mensaje es claro: el Celta tendrá que competir en Mestalla sin margen para el descanso.

Un calendario apretado antes de Europa

El problema es evidente. El Valencia – Celta se disputará el día 5, mientras que la ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Friburgo está fijada para el día 9. Apenas cuatro días de diferencia. Sin apenas tiempo para recuperar, preparar el partido y ajustar cargas. Un escenario que obliga a Giráldez a gestionar minutos, rotaciones y esfuerzos. Y que, inevitablemente, puede influir en el rendimiento en ambas competiciones.

El Valencia, pendiente pero centrado en lo suyo

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En el Valencia CF, mientras tanto, la situación se observa desde otra perspectiva. El equipo de Mestalla también se juega mucho en Liga y no está en posición de pensar en calendarios ajenos. La prioridad es sumar. Alejar cualquier duda y acercarse, si es posible, a una zona más tranquila en la clasificación. El contexto no permite distracciones. Eso sí, el hecho de que el rival llegue con la mente dividida entre Liga y Europa puede ser un factor a tener en cuenta. Una decisión que vuelve a abrir el debate sobre la flexibilidad del calendario en momentos clave del curso.