La maldición que ha roto el Valencia CF tras 29 jornadas de Liga

Sevilla FC y Valencia CF se medían en el Sánchez Pizjuán en un partido clave por la lucha hacia la permanencia. Ambos equipos, aunque con cierto margen, siguen corriendo peligro real de perder la categoría y sumar los tres puntos a estas alturas supone un margen respecto a los puestos de descenso más que apetecible. Además, en una liga tan igualada y con nueve jornadas todavía por delante, los puestos eurepeos, aunque se antojan casi un milagro, no son misión imposible.

El Valencia parece haber entendido mejor la importancia del partido y ha superado con creces al conjunto hispalense en la primera mitad, marchándose con un buen botín de 0-2 al descanso. Los goles, a cuenta de Hugo Duro y Largie Ramazani, además de para darle ventaja al conjunto de Carlos Corberán, han servido para acabar con una maldición que ha durado las 28 jornadas previas a la actual.

Primer gol en los últimos 15 minutos de la primera parte

Y es que, por increíble que parezca, el 0-1 de Hugo Duro ha sido el primer gol que el Valencia ha anotado esta temporada en liga en los últimos 15 minutos de la primera mitad. Hasta la fecha, el conjunto de Carlos Corberán es uno de los peores equipos en las primeras mitades y su sequía se agudiza aún más entre el minuto 30 y 45, contando el timepo añadido. Este sábado en el Pizjuán ha terminado con esa maldición, marcando no uno, sino dos tantos en el último tercio de la primera mitad.

Noticias relacionadas

En esa hipotética clasificación entre el 30' y el final de la primera parte, a falta de sumar los puntos del partido ante el Sevilla, el Valencia sería evidentemente el colista de LaLiga: no había marcado ningún gol (hasta este sábado) y, en cambio, sí había encajado hasta siete tantos.