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Carlos Corberán: "¿Objetivo? Ganar todos los partidos. Ni relajación ni conformismo"

El técnico del Valencia se mostró feliz por el resultado y ambicioso de cara al final de Liga, aunque sin mencionar la palabra Europa

Corberán en la banda del Pizjúan en el Sevilla - Valencia

Corberán en la banda del Pizjúan en el Sevilla - Valencia / EFE

Rafa Jarque

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