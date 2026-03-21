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Carlos Corberán: "¿Objetivo? Ganar todos los partidos. Ni relajación ni conformismo"
El técnico del Valencia se mostró feliz por el resultado y ambicioso de cara al final de Liga, aunque sin mencionar la palabra Europa
Importante saber por qué se pelea: ¿objetivo?
El Valencia va a pelear por ganar cada partido de aquí a final de temporada, es el objetivo y ambición que tenemos. Ni relajación ni conformismo. Jugamos ahora contra el Celta y a darlo todo.
Victoria muy importante: a tres puntos de Europa
Nuestro objetivo es hacer partidos como el de hoy, ern los que el equipo da pasos adelante y juega como quiere jugar. Ahora a descansar, preparar el siguiente partido e ir a por los tres puntos
Dijo que el Sevilla defiende como nadie: Halago o despectivo al Sevilla?
Nunca despectivo, cada entrenador tenemos una forma de ver el juego. Encontrar la forma perfecta no existe y es difícil. Había que entender el partido.
Por qué ante el Oviedo vimos una versión y hoy otra
Esta es la versión que queremos dar. Nos quedamos dolidos en Oviedo y hemos reaccionado con la personalidad y determinación que nos define esta segunda vuelta
Guido
La apuesta es del club, yo doy mi valoración pero no me encargo de fichar. Los fichajes del mercado todos aportan. Guido tiene experiencia y nivel que le ha permitido hacer buena carrera. Tenía ganas de ayudar al equipo. Sadiq es un jugador diferente y Unai da versatilidad. Todos suman, también los que ya estaban que han crecido durante la temporada.
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