Carlos Corberán: "¿Objetivo? Ganar todos los partidos. Ni relajación ni conformismo"

Por qué ante el Oviedo vimos una versión y hoy otra

Esta es la versión que queremos dar. Nos quedamos dolidos en Oviedo y hemos reaccionado con la personalidad y determinación que nos define esta segunda vuelta

Guido

La apuesta es del club, yo doy mi valoración pero no me encargo de fichar. Los fichajes del mercado todos aportan. Guido tiene experiencia y nivel que le ha permitido hacer buena carrera. Tenía ganas de ayudar al equipo. Sadiq es un jugador diferente y Unai da versatilidad. Todos suman, también los que ya estaban que han crecido durante la temporada.