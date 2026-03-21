Descanso | Ramazani y Hugo Duro dan aire al Valencia CF

Un doble impacto en la cabeza deja al Valencia CF sin Gayà

Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF, el partido ha tenido que detenerse durante varios minutos por el doble impacto que ha sufrido el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. Los protocolos médicos de LaLiga exigen máxima precaución en este tipo de situaciones y la sustitución si el futbolista pierde el conocimiento.

Por fortuna, Gayà ha estado consciente en todo momento, a pesar de los dos impactos en pocos minutos recibidos por el mismo rival, Juanlu Sánchez. El primero llegó en la disputa de un balón aéreo con el atacante sevillista tras un centro desde la banda derecha. El de Pedreguer cayó al suelo y tuvo que ser atendido por el doctor Juan Aliaga. Jesús Vázquez salió a calentar, y a punto estuvo ya de acabar saliendo al terreno de juego en esos momentos.