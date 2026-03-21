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Descanso | Ramazani y Hugo Duro dan aire al Valencia CF

El Ramón Sánchez Pizjuán acoge el duelo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Valencia CF. Sigue el minuto a minuto del partido con SUPER

Ramazani ha sido uno de los más peligrosos del partido contra el Sevilla

Ramazani ha sido uno de los más peligrosos del partido contra el Sevilla / LALIGA

Iván Carsí

Iván Carsí

No es un partido cualquiera aunque las cotas de estos dos clásicos de LaLiga EA Sports están lejos de lo que marca su historia. Ni para el Sevilla FC ni para el Valencia CF. Nervión acoge un duelo cargado de tensión, de esos que marcan dinámicas y tras sendos varapalos recibidos por ambos en la jornada anterior, la necesidad de marcharse al parón FIFA con una victoria es todavía mayor. Sevilla y Valencia miran de reojo al descenso, pero también a EuropaAsí está la temporada: inestable, incómoda, peligrosa.

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