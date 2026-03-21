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Descanso | Ramazani y Hugo Duro dan aire al Valencia CF
El Ramón Sánchez Pizjuán acoge el duelo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Valencia CF. Sigue el minuto a minuto del partido con SUPER
No es un partido cualquiera aunque las cotas de estos dos clásicos de LaLiga EA Sports están lejos de lo que marca su historia. Ni para el Sevilla FC ni para el Valencia CF. Nervión acoge un duelo cargado de tensión, de esos que marcan dinámicas y tras sendos varapalos recibidos por ambos en la jornada anterior, la necesidad de marcharse al parón FIFA con una victoria es todavía mayor. Sevilla y Valencia miran de reojo al descenso, pero también a Europa. Así está la temporada: inestable, incómoda, peligrosa.
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Un doble impacto en la cabeza deja al Valencia CF sin Gayà
Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF, el partido ha tenido que detenerse durante varios minutos por el doble impacto que ha sufrido el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. Los protocolos médicos de LaLiga exigen máxima precaución en este tipo de situaciones y la sustitución si el futbolista pierde el conocimiento.
Por fortuna, Gayà ha estado consciente en todo momento, a pesar de los dos impactos en pocos minutos recibidos por el mismo rival, Juanlu Sánchez. El primero llegó en la disputa de un balón aéreo con el atacante sevillista tras un centro desde la banda derecha. El de Pedreguer cayó al suelo y tuvo que ser atendido por el doctor Juan Aliaga. Jesús Vázquez salió a calentar, y a punto estuvo ya de acabar saliendo al terreno de juego en esos momentos.
📍 SEVILLA 0-2 VALENCIA
📰 DESCANSO EN EL RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN
📍 SEVILLA 0-2 VALENCIA ⌚️ 45’
📰 FENOMENAL GALOPADA DE RIOJA POR LA DERECHA. EL EXTREMO LA PONE POR DELANTE DE LA DEFENSA AL CORAZÓN DEL ÁREA DONDE LLEGA RAMAZANI AL SEGUNDO PALO PARA PONER EL SEGUNDO A PLACER
📍 SEVILLA 0-2 VALENCIA ⌚️ 45’
📰 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA! ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE RAMAZANI!
📍 SEVILLA 0-1 VALENCIA ⌚️ 45’
📰 Falta sobre Hugo Duro que ya cabalgaba en solitario hacia el campo rival.
📍 SEVILLA 0-1 VALENCIA ⌚️ 45’
📰 Seis de añadido en el Sánchez Pizjuán
📍 SEVILLA 0-1 VALENCIA ⌚️ 43’
📰 ¡OTRAAAA DE HUGO DURO! Centro desde la derecha que no puede rematar con acierto el delantero del Valencia CF.
📍 SEVILLA 0-1 VALENCIA ⌚️ 40’
📰 ¡VAYA LIADA DEL SEVILLA EN LA SALIDA DEL BALÓN! ¡Roba Unai Núñez muy arriba, filtra para Hugo Duro, que no parte en posición ilegal y bate a Vlachodimos.
📍 SEVILLA 0-1 VALENCIA ⌚️ 37’
📰 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA! ¡GOOOOOOOOOOL DE HUGO DURO!
📍 SEVILLA 0-0 VALENCIA ⌚️ 34’
📰 ¡OTRA LLEGADA DEL VALENCIA! Almeida parte desde la izquierda, cede para Ramazani que corta por el carril del 10, pero se queda sin espacio para sacar un disparo certero.
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