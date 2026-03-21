El Valencia CF reacciona y presenta su candidatura a Europa: Jugando así es posible

Golpe de efecto de Carlos Corberán y sus jugadores después de la humillante derrota contra el Real Oviedo. El Valencia CF reaccionó y ganó en el Sánchez Pizjuán con goles de Hugo Duro y Largie Ramazani en una de los partidos más redondos de la temporada. El equipo se impuso al conjunto sevillista en la mejor primera parte del año lejos de Mestalla. El 0-2 del Pizjuán supone la tercera victoria visitante de LaLiga (Getafe y Levante) y dispara al equipo en la clasificación a tres puntos de la séptima plaza que por ahora da derecho a jugar competiciones europeas. Europa es posible jugando así.

Almeida por Ugrinic y Unai Núñez en sustitución de Thierry. Así solucionó Corberán las bajas de sus dos titulares lesionados. El central vasco, reconvertido a lateral derecho, demostró su polivelancia desde el pitido inicial cortando desde el suelo el primer y último aviso del Sevilla en la primera mitad por mediación de Rubén Vargas. El partido arrancó sin ritmo y con interrupciones por el terrible doble choque de cabezas entre José Luis Gayà y Juanlu Sánchez que, a pesar de los esfuerzos del capitán por seguir en el campo, acabó costando su sustitución por Jesús Vázquez.

El Valencia, bien plantado, con las ideas claras y siempre ordenado en defensa, empezó a pisar el área sevillista en el minuto 23 con robo en la presión alta de Almeida, conducción de Ramazani y disparo desviado de Guido. André, recuperado para la causa, volvió a ser el origen de la segunda acción de peligro con un pase interior a Ramazani repelido por Vlachodimos en el primer disparo entre los tres palos del partido. Guido y Javi Guerra mandaban por dentro. Almeida hacía daño entre líneas. Por fuera amenzaban Ramazani y Rioja. El equipo de Corberán ganaba a los puntos. Faltaba el gol.

Y a la tercera fue la vencida en una de las mejores jugadas combinativas de la temporada y una de las peores salidas de balón del año de los de Matías Almeyda. Recuperación arriba de Unai (sí de Unai) que lo hacía todo y todo bien, taconazo 'premium' de Hugo Duro, zurdazo de Ramazani llegando desde atrás y cabezazo a la red de Hugo aprovechando el rechace de Vlachodimos. El gol dio todavía más confianza a un Valencia que entraba a la prolongación de la primera mitad metido en campo contrario y con la sensación de estar más cerca del segundo que del empate. Como así fue. El equipo puso la guinda a su primera parte redonda con otra jugada de tiralíneas marca de la casa esta vez por la derecha con centro de Rioja y remate en el segundo palo de Ramazani.

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La primera parte fue la misma que tuvo Corberán toda la semana en la cabeza. El Valencia, decidido y con las ideas más claras que nunca, fue superior en todo: en fútbol, orden e intensidad. Almeyda buscó la reacción con un triple cambio: Isaac Romero, Mendy y Carmona por Alexis Sánchez, Agoumé y Juanlu. En el partido pasaba poco o nada y eso era una buena noticia para el Valencia. El bagaje ofensivo del Sevilla no era suficiente para desorganizar en entramado defensivo blanquinegro: solo un remate a las nubes de Mendy y un disparo lejano de Isaac en los primeros veinte minutos. El Valencia defendió bien hasta el balón parado lejos de lo que acostumbró hacer toda la temporada. El cansancio pasaba factura y Corberán refrescó el ataque con la entrada de Lucas Beltrán y Umar Sadiq. El equipo de Corberán perdió profundidad, no llegaba al área rival, pero se sentía cómodo en el partido. No sentía la amenaza local. El cambio de guion era imposible. Solo el valenciano del Sevilla Oso daba sensación de peligro. Una parada de Dimitrievski en el descuento permitió que el Valencia dejara la portería a cero.