La gran victoria de César Tárrega en el Pizjuán

Después de la victoria en Sevilla, el Valencia CF ha recuperado tranquilidad y optimismo con vistas al tramo final de la temporada que arrancará en el primer fin de semana de abril. LaLiga se detendrá hasta entonces con motivo de los amistosos internacionales ya con vistas a la preparación de la Copa del Mundo 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. En clave doméstica, por lo tanto, el equipo de Carlos Corberán dispondrá de dos semanas de trabajo en la Ciutat Esportiva antes de afrontar la visita del Celta de Vigo en la jornada 30.

Los tres puntos del Sánchez Pizjuán permitirán enfocar las energías en el choque con el Celta con la calma de haber dejado el descenso a siete puntos y ver Europa por primera vez en el curso bastante más cerca, siempre y cuando se confirmen las plazas europeas (séptima y octava) para la liga española. Más allá de lo colectivo, el triunfo dejó noticias positivas en lo individual. Nombres propios como el de César Tárrega, segundo capitán del grupo y uno de los grandes pilares defensivos de la plantilla.

Tárrega despeja de cabeza ante Adams. Lució el brazalete de capitán tras la salida del césped de Gayà por dos golpes con Juanlu / LaLiga

Entre los cinco mejores en términos estadísticos

En Sevilla, Tárrega volvió a la titularidad después de dos suplencias consecutivas en una defensa en la que Eray Cömert y Unai Núñez le habían ganado terreno mientras mejoraban las prestaciones defensivas del equipo. El regreso del central fue óptimo: se mostró contundente, sólido y comprometido, como en sus mejores días, destacando en bloqueos, despejes y cortes defensivos. De hecho, en términos estadísticos, el central de 24 años forma parte del top 5 en el 0-2 en Nervión: Guido Rodríguez (7,5), Cömert (7,5), Tárrega (7,4), Almeida (7,3) y Ramazani (7,3).

Probablemente, sin la lesión de Thierry Correia en el lateral derecho, donde el técnico aún no confía plenamente en Renzo Saravia, Tárrega habría seguido en el banquillo. Pero su oportunidad llegó y respondió recordando al mejor nivel de la pasada campaña, formando junto a Unai Núñez una zaga muy fiable. Ambos destacaron en una defensa que apenas concedió ocasiones y que permitió a Stole Dimitrievski mantener la portería a cero.

Las alineaciones del Sevilla - Valencia / www.sofascore.com

Las molestias en la rodilla han condicionado la temporada de Tárrega, coincidiendo con la pérdida de protagonismo en el once, mientras emergía un sólido Cömert, hoy de nuevo internacional con Suiza. Hasta finales de 2025, el central era uno de los jugadores más utilizados por Corberán, pero desde enero su estatus cambió.

En 2026, Tárrega solo ha completado 90 minutos en tres partidos de LaLiga (Elche, Levante y Sevilla), con un balance muy positivo: siete puntos de nueve y solo un gol encajado.

Tras superar una lesión de rodilla que le obligó a parar completamente, el valenciano ha alternado banquillo, pocos minutos y ausencias en varios encuentros (Real Madrid, Villarreal, Alavés, Oviedo, Betis, Osasuna), perdiendo continuidad.

Javi Guerra, en el partido ante el Sevilla FC / LaLiga

Javi Guerra, César Tárrega y... Diego López

La sólida actuación de César Tárrega en el Pizjuán se convierte así en una de las mejores noticias para el Valencia CF. Con dos semanas de trabajo por delante, el internacional sub-21 español tiene margen para recuperar su mejor versión.

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Tras recuperar a Javi Guerra, que ya encadena cinco titularidades, Corberán busca ahora hacer lo propio con Tárrega. El siguiente objetivo será Diego López. Los tres canteranos que se convirtieron en referentes del equipo por lo hecho en las temporadas precedentes, lo que les llevó a renovar sus contratos el pasado verano.