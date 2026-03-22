Guido Rodríguez habla alto y claro sobre las opciones de Europa del Valencia CF

Guido Rodríguez ha caído de pie en el Valencia CF. Las prestaciones del argentino desde que se adueñó del centro del campo valencianista han cambiado la tendencia de un equipo condenado, tanto por plantilla como por falta de ambición del club, a pelear por no descender, pero la victoria ante el Sevilla les coloca a tres puntos de distancia de Europa y el ex del West Ham se niega a conformarse con la permanencia. "Lo más importante es mirar para arriba. Lo estamos demostrando. Hay veces que lo hacemos mejor y otras que lo hacemos mejor, pero vamos partido a partido. Son tres puntos importantes, pero más importante aún es mirar hacia arriba", dijo el '2' en los micrófonos de Movistar Plus.

Actitud diferente en los medios del club

Sin embargo, Guido Rodríguez redujo el tono en los medios del club, donde la palabra Europa no se mencionó en ningún momento. “Muy contento y feliz de conseguir los tres puntos. Muy importante el triunfo y sabíamos a lo que veníamos y que teníamos que revertir lo que habíamos hecho la semana pasada. Todo el equipo lo hizo muy bien. Cuando estamos así, todos juntos y unidos, estuvimos todos a lo mismo y eso se vio en el campo. Tenemos que seguir así. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, haciendo las cosas que hicimos bien y repetirlas y seguir corrigiendo cosas porque esto sigue y tenemos que seguir creciendo, mejorando y seguir hacia delante todos juntos”, comentó.