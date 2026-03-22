José Gayà vuelve a casa con el equipo tras estar en observación en un hospital de Sevilla

José Luis Gayà, capitán del Valencia CF, pasó unas horas en un hspital de Sevilla después del doble impacto en la cabeza que sufrió con el sevillista Juanlu, quien acabó siguiendo el mismo camino para descartar cualquier tipo de lesión cerebral. Los mareos y la visión borrosa, minutos después de los golpes, provocaron que al filo del descanso el jugador fuese trasladado a un centro médico para ser revisado de modo exhaustivo y comprobar que todo estaba bien.

Los impactos, por fortuna, no tuvieron consecuencias graves y después de la observación de los galenos el jugador recibió el alta médica y pudo regresar con el resto de la expedición valencianista a la capital del Túria. Instantes después del partido, su compañero Hugo Duro, autor del primer gol de la noche, dedicó la victoria al de Pedreguer y avanzó que el estado físico de Gayà era bueno.

Palabras tranquilizadoras del Hugo Duro

"Se llevó un golpe muy fuerte y entró y siguió. Cuando he visto que iba otra vez al balón he dicho: este tío no está bien... (sonríe). Eso está bien, representa el valencianismo, lo que somos. Ha cumplido 400 partidos, es leyenda del club. Estaba algo mareado, tumbado y con hielo en la zona del golpe en la cabeza... Le dedicamos esta victoria, que no ha podido disfrutarla y le mandamos un mensaje de ánimo, lo tendremos en poco timepo con nosotros, seguro que se recupera", comentó el '9' del Valencia en los micrófonos de Movistar +.

Al borde del primer cuarto de hora del Sevilla FC - Valencia CF, el partido se detuvo durante varios minutos por el doble impacto que padeció el capitán valencianista, José Gayà, en la cabeza. Los protocolos médicos de LaLiga exigen máxima precaución en este tipo de situaciones y la sustitución si el futbolista pierde el conocimiento.

En un primer golpe con Juanlu, el lateral zurdo cayó al suelo y tuvo que ser atendido por el doctor Juan Aliaga. "Sí que puedo, aguanta, aguanta, hostia", se leía en los labios del lateral izquierdo. A los pocos segundos de verse de nuevo en el campo, en la lucha por otro balón por los aires, las cabezas de Gayà y Juanlu volvieron a encontrarse.

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Aun así, Gayà trató de resistir en el campo, pero dijo basta en el minuto 24. Dolorido y ligeramente conmocionado, se sentó en la hierba. Finalmente, fue cambiado por Jesús Vázquez. En el banquillo el doctor Aliaga le preguntó si veía bien y la respuesta del capitán, según las imágenes de la televisión, fue que "no" veía claro. Posteriormente, el valenciano fue trasladado a un centro hospitalario de Sevilla como parte del protocolo que debe tomar todas las medidas de precaución. El final fue feliz y con los tres puntos del equipo en el bolsillo. En las próximas horas se estará pendiente de su evolución, que se espera que siga suendo buena.